В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открыта выставка «Мода на чай»

Проектов о культуре употребления данного напитка в России было немало, но каждый – особенный. В этот раз предметы, связанные с данной темой, предоставил не только сам музей – гостеприимный хозяин выставки, но и Фонд Александра Васильева, Московский музей холдинга «Объединенные кондитеры», а также Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, частные коллекционеры.

П.А. Дубровин. Портрет купца-чаеторговца Ивана Алексеевича Перлова. Музей В.А. Тропинина и московских художников

Чай в России – напиток, который любили употреблять все сословия: аристократы, купцы, посадский люд, мещане, крестьяне, военные. Живописные полотна, предметы декоративно-прикладного искусства, платья в дальневосточном стиле (из Фонда Александра Васильева), оригинальные и очень красочные упаковки фирм Боткиных, Абрикосовых, Перловых, Поповых – знаменитых чайных «королей» и династий – всё это можно встретить в уютных залах музея.

Следует отметить, что само музейное здание – особняк, последними владельцами которого была династия Петуховых, любившая приглашать на чай знаменитых художников, композиторов начала ХХ века – Виктора Борисова-Мусатова, Александра Скрябина.

Выставка открыта до 29 января 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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