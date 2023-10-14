Юбер Робер, Робер из Руин (фр. Hubert Robert, Robert des Ruines) — французский живописец и рисовальщик, один из крупнейших пейзажистов неоклассицизма; романист, получивший известность картинами с изображениями античных руин и идеализированной природы римской Кампаньи.

Родился 22 мая 1733, Париж — умер 15 апреля 1808 там же.

Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.

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