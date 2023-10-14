Граф Сергей Семёнович Уваров — русский антиковед и государственный деятель, министр народного просвещения (1833—1849), Сенатор, действительный тайный советник. Почётный член (1811) и президент (1818—1855) Петербургской Академии наук, Императорской Российской академии (1831).

Родился 25 августа (5 сентября) 1786, Санкт-Петербург — умер 4 (16) сентября 1855, Москва.

Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.

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