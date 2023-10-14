Джузеппе Валериани (итал. Giuseppe Valeriani) — итальянский живописец, художник-декоратор и рисовальщик эпохи позднего барокко, занимался живописью и театральными декорациями. Мастер живописных ведут и росписи плафонов в архитектуре. Джузеппе Валериани следует отличать от его предшественника — Джузеппе Валериано (1542—1596), представителя маньеризма XVI века, работавшего в Италии и Испании.

Родился 1708 (?), Рим, — умер. 1761, Санкт-Петербург.

Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.

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