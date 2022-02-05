Надежда Гуськова отметила свой День рождения презентацией нового альбома

29 января 2022 года в ресторане «Backstage» состоялась вечеринка в честь дня рождения певицы и двукратной чемпионки России по большому теннису Надежды Гуськовой, на празднике также был представлен и ее новый музыкальный альбом «Дурдом».

Вечер получился очень ярким и насыщенным: гости наслаждались выступлениями именинницы, она презентовала песни из своего нового альбома, также в концерте приняли участие и другие известные исполнители, такие как Денис Клявер, Людмила Соколова, Меседа, Таня Герман, Константин Костомаров и Ольга Шультайс.

В распоряжении гостей были фотозоны, видеографы, пресс-волл. Каждый мог оставить для именинницы маленькое поздравление или послание, которые ближе к концу вечера были сведены в единую запись и показаны виновнице торжества в присутствии ее друзей, близких и коллег.

Не маленькая роль была отведена аукциону, на котором были представлены несколько виниловых альбомов певицы и ее форма со времен чемпионства. Средства с каждого лота перенаправлялись в благотворительные фонды: фонд Гоши Куценко «Жизнь с ДЦП», фонд «Футболка дарит жизнь», фонд «Звезда на ладошке», а также в приют для собак «Душа Бродяги». Минимальная стартовая цена лота составила 15 000 рублей.

Помимо выступающих, также среди звездных гостей были замечены: современный популярный блогер Лилия Абрамцева (Tatarka FM), дизайнер Элеонора Амосова, теннисистка Виталия Дьяченко, 3-х кратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, экс-солистка «Фабрики» Александра Попова и нынешняя участница этой группы Мария Гончарук.

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