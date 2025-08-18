Жюри рекомендовало к реализации конкурсные проекты участников Хакатона «Города» в Юрьевце

Подведены итоги очного этапа Всероссийского урбанистического Хакатона «Города» в Юрьевце. Проектные команды молодых архитекторов и урбанистов защитили перед жюри концепции благоустройства старейшей улицы 800-летнего города – Советской.

Первая команда разработала проект «Юрьевецкие дворики», который предполагает архитектурное проявление и благоустройство живописного пешеходного маршрута от набережной Волги до Предтеченской горы с созданием на нем трех камерных двориков для отдыха, созерцательного сада, культурного кластера и гастрономического центра в здании купца Демидова.

Реконструировать прибрежную зону городского пляжа и прилегающие территории предложила вторая команда. Проект «Банька и бурлаки» предлагает реставрацию исторического здания земской больницы и создание в нем гостинично-оздоровительного комплекса, строительство прибрежных апарт-отелей «Домиков бурлаков» и комплексное благоустройство пляжной инфраструктуры.

Оба проекта были высоко оценены экспертным жюри. В его состав вошли: советник губернатора Ивановской области, генеральный директор АНО «Центр территориального развития» София Познанская, глава Юрьевецкого муниципального района Алексей Рябчиков, председатель Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Александр Макаров, главный инженер АО «Ивановореставрация» Иван Корнилов, дизайнер, руководитель фестиваля «Освещая волжский путь» Дарья Ушакова.

Победу одержала вторая команда с проектом реновации пляжной зоны и создания гостинично-оздоровительного комплекса. Однако все члены жюри отметили, что оба проекта должны быть реализованы в городе. Это мнение поддержали пришедшие гости – жители Юрьевца.

Каждый из проектов стал приятным удивлением: за короткий срок участникам под руководством кураторов из бюро «АПРЕЛЬ» удалось подготовить проекты с высоким профессиональным уровнем, практически готовые к реализации, заметили члены экспертного жюри.

«Интересное событие для города, потому что сюда приехали молодые специалисты, многие из которых раньше не были ни в Ивановской области, ни в нашем малом городе Юрьевец. Ребята с душой и с очень уместными решениями подошли к задачам. Мы возьмём на вооружение результаты их работы, потому что и у жителей Юрьевца, и у экспертов, которые принимали итоговые работы, очень положительные отзывы», – подчеркнула София Познанская.

Качество итоговых проектов хакатона в Юрьевце – результат подготовительной и организационной работы, отметил Михаил Астанин, руководитель Всероссийского урбанистического Хакатона «Города».

«Это была настоящая командная работа. Участники, организаторы, кураторы и местное сообщество объединились для решения одной задачи – сделать уникальное историческое и архитектурное пространство города интересным, уютным, функциональным и красивым. Проекты наших участников стали ценными подарками Юрьевцу к 800-летию», – сказал Михаил Астанин.

Идеи конкурсантов высоко оценил и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский: некоторые из них он уже поручил взять в работу при планировании благоустройства города.

«За четыре дня работы это достаточно высокий результат, молодцы. Главное, что всё это не фантастика, а вполне реалистично. Важно, чтобы это не оставалось презентациями. Мы в следующем году часть вещей точно сделаем», – сообщил Станислав Воскресенский.

Особенно важными для Юрьевца губернатор назвал идеи создания арт-мастерских и детского клуба, дороги от набережной к улице Советской. Встреча с главой региона состоялась по итогам конкурса 8 августа, на ней, в частности, обсуждалась возможность проведения масштабного хакатона в Ивановской области.

Очный этап хакатона с работой над проектами проходил в Юрьевце с 4 по 7 августа. Ему предшествовал глубокий исторический, социологический и экономический анализ объекта архитектурного проектирования.

В этом году на участие во Всероссийском урбанистическом Хакатоне «Города» поступило рекордное количество заявок: свыше 400 из 52 регионов. Впервые поступили заявки от зарубежных участников, в частности, из Израиля. Большое количество заявок поступило от молодых преподавателей университетов и ученых.

В новом сезоне хакатона участвуют не только молодые архитекторы и урбанисты от 18 до 35 лет, но и специалисты из смежных областей: графические и ландшафтные дизайнеры, инженеры, экологи, ботаники, профессионалы в сфере гастрономии и гостиничного дела, экономисты, реставраторы, продюсеры.

Проект команды-победителя получит шанс быть реализованным при поддержке региональных и федеральных органов власти.

Экспертами и модераторами конкурса стали 28 мастеров своего дела из ведущих архитектурных бюро страны: АПРЕЛЬ; IND; BLOK; PLAY; УРБАН ПЛАННЕРС; NOWADAYS office; RTB; CM International; Студия 44; Платформа Урбан-база; Трест КПЛ; CHISTORY; АРХОФИС.

Хакатон «Города» – крупнейшая конкурсная и образовательная платформа для молодых архитекторов и урбанистов, специалистов по созданию концепций городских пространств и объектов, комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО «Креативная экономика» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Сезон проекта 2025 года стал седьмым. За шесть лет в нем приняли участие более 1000 молодых архитекторов и урбанистов. География урбанистического хакатона охватывает свыше 20 регионов от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных концепций.

Проект поддерживают Союз архитекторов России, Всемирная ассоциация студентов и выпускников архитектурных школ WASA.community, ведущие архитектурных бюро страны.

Соорганизаторами Хакатона «Города» в этом году выступают Правительство Ивановской области, Центр территориального развития Ивановской области, «Стартап по созданию городов 2.0», Правительство Курганской области, администрация города Шадринска, Благотворительный фонд «Татнефть».