Выставка «Константин Коровин и его круг. Москва–Париж» открывается в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и галерея «Веллум» в содружестве с Российским национальным музеем музыки, Крымским литературно-художественным мемориальным музеем-заповедником, Союзом филокартистов России, при поддержке Фонда наследия русского зарубежья (ФНЗР) и ряда крупных частных коллекционеров, – представляют выставочный проект «Константин Коровин и его круг. Москва–Париж».

Валентин Серов. После Куликовской битвы. 1895. Холст, масло

Георгий Лапшин. Рыбаки у берега-. Вторая половина 1930-х – 1940-е. Холст, масло

Константин Коровин. Букет в вазе. Начало ХХ века

Константин Коровин. Зимний пейзаж (С женщиной в красном платке). Национальный музей музыки

Константин Коровин. Ночной Париж. 1925. Холст, темпера, масло

Константин Коровин. Париж. 1900. Картон, смешанная техника

Константин Коровин. Эскиз декорации 4 акта к опере «Сказка о царе Салтане». Национальный музей музыки

Константин Коровин. Эскиз декорации к балету «Конек-Горбунок». Большой театр. Постановка. 1901. Национальный музей музыки

Михаил Ларионов. Сидящая старуха. Начало 1900х гг. Бумага серая, черный карандаш, пастель

Михаил Нестеров. Голова монахини. 1910-е. Холст на картоне, масло

Наталья Гончарова. Рождество Богородицы. 1909-1910. Бумага, графитный карандаш, акварель

Роберт Фальк. Булонский лес. 1930-е. Бумага, гуашь, графитный карандаш

Выставка приурочена ко дню рождения Константина Коровина (5 декабря) и пройдет в выставочном зале Дома русского зарубежья с 6 декабря 2022 года по 23 марта 2023 года. В числе авторов – К.Коровин, его друзья, ученики и последователи: В. Серов, Н. Гончарова, М. Ларионов, Р. Фальк, М. Нестеров, С. Виноградов, С. Герасимов, П. Вильямс, А. Исупов, Ф. Федоровский, Г. Лапшин, А. Шевченко. Также будут представлены архивные документы из фондов Дома русского зарубежья: подлинные машинописные и рукописные листы литературных произведений К. Коровина, опубликованные в парижских газетах и журналах, письма, записки, буклет к опере «Снегурочка» частной парижской оперы, оригинал справки о смерти и погребении художника.

На протяжении многих лет искусствовед, куратор выставок Любовь Агафонова ведет разговор о Константине Алексеевиче Коровине (1861–1939) — не только как о самодостаточном гении и основателе русского импрессионизма, а как об удивительной планете, которая привлекала на свою орбиту и создавала новые таланты. Каждый раз открываются не только все новые и новые грани «планеты Коровина», но и ставятся вопросы о его творческой судьбе. На выставке в первую очередь затрагивается его значение, как личности в истории.

Картины Коровина присутствуют во многих музейных собраниях, однако в творческой и личной судьбе Константина Алексеевича всегда было место тайне, завеса которой приоткроется посетителям выставки: будет представлена живопись самого Коровина, включая редкие, не экспонируемые в рамках предыдущей серии выставок, работы; его графика; архивные документы и письма; документальные фильмы о художнике. Другие факты и истории о художнике можно будет прочитать в подготовленной к выставочному проекту книге Л.Агафоновой «Созвездие Коровина».

Особое внимание устроители выставки уделяют взаимовлиянию художника и его круга, в который входили друзья: Нестеров, Серов, Чехов, Шаляпин, Станиславский и ученики: Виноградов, Герасимов, Иогансон, Фальк, Гончарова.

И, если, скажем, о дружбе и взаимовлиянии Коровина и Серова написано немало, а лучшим свидетельством того служат их шутливые прозвища: «Серовин и Коров», то куда меньше известно, к примеру, о связях учителя с его не менее знаменитым учеником Робертом Фальком. На выставке будут показаны два его произведения: «Прогулка в Булонском лесу» (1930-е) и «Портрет неизвестной» (1908).

Две гуаши еще одной знаменитой ученицы Коровина Натальи Гончаровой раннего французского периода (1900–1910), представленные на выставке, никогда еще не выставлялись. «История любви и совместного творчества двух русских гениев — Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, неотделима от их учебы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в котором системное образование сопровождалось артистическими уроками живописи в классе у Константина Коровина и Валентина Серова. Их встреча и любовь, которую испытать не всякому дано, привели к взаимопроникновению двух огромных талантов; не случись бы этой встречи, быть может культура получила совсем других отдельных Ларионова и Гончарову», – считает Любовь Агафонова.

У Коровина мы наблюдаем самое разнообразное созвездие учеников. Коровин оказался метеором-педагогом, который умел дать своим метеоритам-ученикам импульс и направление. Одни становились его прямыми последователями, другие стали совершенно не похожими на преподавателя, но навсегда сохраняли в себе «коровинский импульс».

Изображения – Дом русского зарубежья

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