Роман Курцын стал креативным продюсером экшен-сцен в новом фильме «Мальдивы подождут»

Актер Роман Курцын лично занялся постановкой экшен-сцен и трюков в новой романтической комедии «Мальдивы подождут». Актер не только исполнил одну из главных ролей в проекте, но и принял участие в работе над сценарием и стал креативным продюсером экшен-сцен. Компанию Роману в летней комедии о любви и аферах составили Полина Максимова, Роман Маякин и Яна Кошкина. В прокат картина выйдет 21 июня. Прокатчик – кинокомпания «Наше кино», производство – продюсерская компания «ММК».

«”Мальдивы подождут” – это мелодрама и экшен-сцен в проекте изначально совсем не планировалось, так что весь экшен в фильме придумал я сам. Меня вдохновил Венсан Кассель из "Друзей Оушена". Там есть эпизод, где его герой танцует танец лиса, когда ворует картину. Я подумал, что это будет очень здорово, если мой герой выкинет нечто подобное. В итоге графикой сделали лучи, через которые я с элементами акробатики проходил. Мне полностью доверили разработку экшен-сцен фильма, а также я предлагал свои идеи по монтажу, чтобы смотрелось более интересно», - рассказывает о работе над фильмом Роман Курцын.

В центре сюжета семейная пара Денис и Ева, которые счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он – отличный фотограф. В быту все хорошо – ведь оба неплохо зарабатывают. Правда, в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах – есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение - муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру и не добавил суматохи к «семейной терапии».

«Мой герой – бывший цирковой гимнаст, который по стечению обстоятельств стал преступником, вором, домушником, - рассказывает Роман о своем герое, - Вообще, он неплохой парень, но так сложилось. Я придумал ему, что он не может передвигаться спокойно: каждое его движение – это какой-то кульбит. Весь фильм он то на руках ходит, то прыгает, то жонглирует картиной».

«Когда я только встретился с режиссером и прочитал сценарий, мне показалось, что роль очень маленькая и, возможно, нет смысла заходить в проект. Тогда мне дали сценарий и предложили расширить роль, сделать ее более яркой. Я попытался ее раскрасить, и, мне кажется, очень классно получилось.

Кроме того, мне и моей команде дали возможность придумать и трюковую историю моего героя, а также поручили разработку всех экшен-сцен. Так я стал ещё и креативным продюсером экшен-сцен на проекте», - рассказывает актер.

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