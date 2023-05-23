Иви объявил о начале съемок сериала «Первый класс»

Онлайн-кинотеатр Иви и компания Star Media объявили о старте съемок драмеди «Первый класс». Автор оригинальной истории — Елена Любарская. Авторами сценария выступили Анна Соболевская, Светлана Самошина, режиссером-постановщиком — Светлана Самошина. Сериал «Первый класс» расскажет историю о трех подругах, которые объединяют усилия, чтобы заполучить заветное место для своих детей в самой элитной школе города. Однако, чем ближе заветное место, тем активнее каждая из них ведёт свою игру. В истории будет много предательств, измен, любви, откровений и одна смерть, а в финале каждая их них узнает цену престижа.

В сериале снимаются Юлия Хлынина, Марина Васильева, Аня Чиповская, Елена Лядова, Артём Быстров, Никита Ефремов, Ростислав Бершауэр, Михаил Тройник, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и другие. Три подруги, трое шестилетних детей. И всего одно место в лучшей школе Петербурга. Что может пойти не так?

Светлана Самошина, режиссер-постановщик:

– Для меня это очень ценный проект. Я работала над ним как соавтор сценария, абсолютно влюбилась в историю. Безумно счастлива, что мне доверили стать режиссером «Первого класса». Самый любимый, пожалуй, момент работы над фильмом — это выход в съемки. История, написанная на бумаге, начинает жить благодаря актерам и группе, которые становятся ее частью. О нашей команде хочется сказать отдельно! Для меня в кино главное — человек, о котором мы рассказываем историю. И именно артисты помогают рассказать и донести до зрителя историю этого самого человека. Считаю, что кастинг нашего проекта просто идеален! Жду работы с каждым из актеров!

Юлия Хлынина, актриса:

– Мне очень понравилось, что это история про современных женщин, история тандема, ансамбля и сосуществования вместе, как мы «зеркалим» друг друга, как мы, благодаря взаимодействию, меняемся и куда эти изменения нас ведут. Сериал «Первый класс» — это поиск ответов на вопросы о том, что происходит в женской дружбе, существует ли она, есть ли возможность женщинам найти общий язык и возможно ли остаться во всех этих отношениях человеком, найти силы на поддержку, доброту, любовь и стать сильнее, мудрее, гармоничнее, чтобы в результате быть примером для своего ребенка, который пойдет в первый класс.

Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства Иви:

– Мы добрались до темы, которая актуально почти для каждой мамы в стране — хорошая школа для своего ребенка. Сатирический сериал «Первый класс» серьезно рассказывает о том, на что готовы родители ради престижной школы. Мы уверены, что этот сериал станет настоящим хитом и завоюет сердца не только женщин, но и мужчин, ведь сражаться за «приз» будут прекрасные актрисы Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева.

Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви:

– Работать над этим проектом — настоящее удовольствие. Авторы подошли к актуальной и вполне серьезной проблеме с юмором, и я уверен, что этот юмор заставит зрителей, для которых вопрос престижной школы особенно актуален, посмотреть на ситуацию со стороны и улыбнуться.

Надя Рехтер-Гарева, продюсер:

– Первый класс» — это проект, который начал жить своей жизнью с самого появления, с заявки. Он как будто сам собрал вокруг себя талантливых творцов, идеальный каст, самоотверженную группу. Очень волнительно и увлекательно приступить к самому ответственному этапу — съемкам.

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