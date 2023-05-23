PREMIER представит документальный фильм «Голубоглазый японец» о русском, ставшем по воле судьбы национальным героем в Японии

В онлайн-кинотеатре PREMIER 5 июня выйдет документальный фильм «Голубоглазый японец» о русском, ставшем по воле судьбы национальным героем в Японии.

В 1934 году, когда война была на горизонте, звезды американского бейсбола отправились в Японию с туром. Представьте себе удивление Бэйба Рута, когда он встретился с лучшим питчером Японии, 17-летним русским великаном Виктором Старухиным. После бегства из Царской России в Японию Виктора заклеймили гайдзином, постоянным аутсайдером и мигрантом без гражданства. Даже беспрецедентного успеха Виктора в японском бейсболе было недостаточно, чтобы спасти его от жизни, омраченной преследованием, кульминацией которого стало его помещение в «лагерь для интернированных жителей Запада» во время Второй мировой войны. Сегодня две его дочери живут на разных континентах — Лиз в Америке и Наташа в Японии. Они встречаются после 42 лет разлуки, чтобы раскрыть тайны своего отца, меняющейся личности, международного соперничества, трагической любви и чертовски быстрого мяча.

Фильм расскажет о судьбе уроженца Нижнего Тагила Виктора Старухина, жизнь которого оказалась интереснее любого блокбастера. Виктор пережил Гражданскую войну, прошел через китайский лагерь беженцев и оказался в предвоенной Японии. Здесь он добился невозможного – двухметровый чужестранец с голубыми глазами стал кумиром японской молодежи.

Виктор Старухин выступал в составе первой сборной Японии по бейсболу и принес команде 300 побед. Он пережил американские бомбардировки и японский концлагерь, смертельную болезнь легких и потерю семьи. Однако нашел в себе силы вернуться в большой спорт и теперь имя Виктора Старухина носит крупнейший стадион на Хоккайдо. Он – единственный европеец, внесенный в японский Зал Славы.

В съёмках документального фильма о Викторе Старухине приняли участие две его дочери, которые отправились в путешествие, чтобы больше узнать о судьбе отца.

Режиссером проекта стал дважды номинант и обладатель премии «Эмми» Чавдар Георгиев. Производством исторического фильма занимались компании Trikita Entertainment и WISH Media при поддержке 123 Production и телеканала ТВ3. Съёмки на протяжении двух лет проходили в Японии, США и России, над проектом работали более 15 аниматоров из разных стран.

Специальный показ фильма «Голубоглазый японец» состоится 25 мая в 20:00 в кинотеатре «КАРО.Арт».

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