Женщины, детективы и любовь: весна на канале ТВ Центр

ТВЦ объявляет весенний сезон открытым для любви – наряду с расследованиями и поимкой преступников, следователи займутся и своей личной жизнью, распахнув сердца для новых чувств.
Следователь и ветеринар
Начнется праздничная неделя с продолжения сериала «Котейка» в понедельник, 7 марта. Здесь зрителей ждет сюрприз: вместо Марии Машковой в главной роли появится Анна Тараторкина. Главная героиня — ветеринар Катерина Благова, оказывается втянута в новое детективное расследование. И, как и прежде, дело ведет майор Горшков в исполнении Дмитрия Миллера. Он надеется на развитие отношений с Катей…
— Надежда на то, что они будут вместе — есть, — рассказывает Дмитрий Миллер. — Они, наконец, пойдут на свидание в ресторан, хотя и случится это по воле случая. Их общение больше сейчас напоминает общение старых знакомых, а это, как мы знаем, мешает любви. Но к финалу они попробуют преодолеть этот барьер…
— Их любовная линия развивается по принципу «шаг вперед, два шага назад», — добавляет Анна Тараторкина. Она непростая, шероховатая, но так и должно быть у такой героини, как Катерина. Она — совершенно самодостаточная, ни на кого не похожа, немножко странная, немножко непонятная, со своим внутренним миром, со своей правдой и своей логикой. Мне было интересно фантазировать, придумывать логику ее внутренних рассуждений, поступков, причины, почему она такая.
Интересные факты о «Котейке-2»:
- После первого сезона зрители писали и просили больше кошек в кадре! Кошек не прибавилось, но зато в новом сезоне можно будет увидеть утку, селезня, лягушек, собаку.
- Анна Тараторкина очень боится лягушек. Но в кадре ей пришлось держать их в руках. «Слава Богу, в перчатках», — смеется актриса. Неподатливой оказалась утка – по слова Анны, она царапалась, билась, вырывалась, но в итоге им удалось найти с ней общий язык, птица перестала бояться.
- Во время перерыва между съемками Дмитрию Миллеру сделали операцию на коленях, и к моменту работы над финальными сценами он еще не мог ходить без костылей. Чтобы выйти из положения, на сцены, где герою нужно было пробежать, наняли дублера.
Следователь и пианистка
Во вторник, 8 марта, состоится премьера нового детективного мини-сериала «Пианистка». Евгения Лоза сыграет талантливую пианистку Марию Беляеву, ее жениха – успешного знаменитого писателя Олега Лациса — Анатолий Руденко. На презентации новой книги он делает ей предложение. Но пожениться им не суждено – сначала выясняется, что он ей изменял — находят мертвой его любовницу. А на утро мертвым оказывается и сам писатель…
— Моя героиня — смелая, решительная, отчасти отчаянная. Идет на рискованные шаги, инициирует расследование, чтобы найти убийцу жениха, даже не смотря на то, что узнает о его предательстве. Возможно потому, что она нашла общий язык с дочкой возлюбленного, и ради нее она хочет добиться правды, а возможно просто из-за своей слепой самоотверженности, — рассказывает Евгения Лоза.
Анатолий Руденко добавляет, что его герой – не тот, кем пытается казаться, он пускает пыль в глаза. Узнать всю правду о нем невесте помогает следователь Андрей (герой Ивана Жидкова). Следователь и пианистка проводят вместе много времени. И в качестве награды за свою смелость Мария не только находит ответы на свои вопросы, но и обретает новую любовь…
Также в этой картине можно увидеть Ксению Лаврову-Глинку, Марата Башарова и Людмилу Артемьеву.
Интересные факты о «Пианистке»:
- Евгения Лоза знакома с Иваном Жидковым с 16 лет. Также он является продюсером спектакля «Бывшие», в котором играет актриса.
- Сцену, где героине Евгении Лозы делают предложение, снимали на протяжении всего дня. Это была одна из самых сложных сцен, так как в ней задействовано много актеров.
- С режиссером Андреем Силкиным Анатолий Руденко пытался поработать еще со студенчества. Но, дальше проб дело не заходило. Это их первая совместная работа.
- Приехав на съемочную площадку, Анатолий Руденко был уверен, что играет другого персонажа. Выяснилась ошибка за несколько минут до начала съемок – и актеру пришлось быстро воплощаться в другую роль.
Следователь и подозреваемый
В пятницу, 11 марта, зрителей ждет продолжение сериала «Охотница». В главной роли — Маруся Зыкова. Она играет Полину Шестопалову — бывшего сотрудника Следственного комитета, а ныне частную сыщицу. Из новостей она узнает, что её бывший коллега и возлюбленный Иван Лагин подозревается в убийстве. В его квартире найдена задушенная женщина, а сам он исчез. Полина находит Ивана, но тот находится под действием неизвестных препаратов, и его краткосрочная память стёрта… Чтобы спасти любимого, ей предстоит выяснить всю правду.
Первая часть «Охотницы» была показана в 2019 году. Это вторая роль Маруси, где она играет детектива. В фильме также можно увидеть Алену Яковлеву – она играет маму Полины.
Следователь и следователь
И в субботу, 12 марта – премьера мини-сериала «Танцы на углях» (продолжение детектива «Танцы на песке», вышел в 2020 году). В главных ролях — Дарья Румянцева и Александр Пашков. Их герои Татьяна и Павел – следователи МВД, работающие вместе. И в этот раз они попытаются стать парой не только в работе, но и в жизни. Удастся ли им отбросить все сложности и разглядеть друг в друге мужчину и женщину?
— Моя Татьяна пережила довольно серьезную драму в жизни, и поэтому она борется с несправедливостью — это для нее очень важно, — рассказывает о своем персонаже Дарья Румянцева. — Я очень люблю эту роль, она мне очень нравится. Нравится жесткость, смелость, стойкость, слабость и ранимость моей героини. Из-за случившегося с ней она как будто в броне, но под ней — ранимое, доброе и светлое существо с добрым сердцем. В новом сезоне она будет больше показывать свою мягкость окружающим, так как начинают зарождаться отношения с Павлом, и это ее немного меняет.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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