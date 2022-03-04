Женщины, детективы и любовь: весна на канале ТВ Центр

ТВЦ объявляет весенний сезон открытым для любви – наряду с расследованиями и поимкой преступников, следователи займутся и своей личной жизнью, распахнув сердца для новых чувств.

Следователь и ветеринар

Начнется праздничная неделя с продолжения сериала «Котейка» в понедельник, 7 марта. Здесь зрителей ждет сюрприз: вместо Марии Машковой в главной роли появится Анна Тараторкина. Главная героиня — ветеринар Катерина Благова, оказывается втянута в новое детективное расследование. И, как и прежде, дело ведет майор Горшков в исполнении Дмитрия Миллера. Он надеется на развитие отношений с Катей…

— Надежда на то, что они будут вместе — есть, — рассказывает Дмитрий Миллер. — Они, наконец, пойдут на свидание в ресторан, хотя и случится это по воле случая. Их общение больше сейчас напоминает общение старых знакомых, а это, как мы знаем, мешает любви. Но к финалу они попробуют преодолеть этот барьер…

— Их любовная линия развивается по принципу «шаг вперед, два шага назад», — добавляет Анна Тараторкина. Она непростая, шероховатая, но так и должно быть у такой героини, как Катерина. Она — совершенно самодостаточная, ни на кого не похожа, немножко странная, немножко непонятная, со своим внутренним миром, со своей правдой и своей логикой. Мне было интересно фантазировать, придумывать логику ее внутренних рассуждений, поступков, причины, почему она такая.

Интересные факты о «Котейке-2»:

После первого сезона зрители писали и просили больше кошек в кадре! Кошек не прибавилось, но зато в новом сезоне можно будет увидеть утку, селезня, лягушек, собаку.

Анна Тараторкина очень боится лягушек. Но в кадре ей пришлось держать их в руках. «Слава Богу, в перчатках», — смеется актриса. Неподатливой оказалась утка – по слова Анны, она царапалась, билась, вырывалась, но в итоге им удалось найти с ней общий язык, птица перестала бояться.

Во время перерыва между съемками Дмитрию Миллеру сделали операцию на коленях, и к моменту работы над финальными сценами он еще не мог ходить без костылей. Чтобы выйти из положения, на сцены, где герою нужно было пробежать, наняли дублера.

Следователь и пианистка

Во вторник, 8 марта, состоится премьера нового детективного мини-сериала «Пианистка». Евгения Лоза сыграет талантливую пианистку Марию Беляеву, ее жениха – успешного знаменитого писателя Олега Лациса — Анатолий Руденко. На презентации новой книги он делает ей предложение. Но пожениться им не суждено – сначала выясняется, что он ей изменял — находят мертвой его любовницу. А на утро мертвым оказывается и сам писатель…

— Моя героиня — смелая, решительная, отчасти отчаянная. Идет на рискованные шаги, инициирует расследование, чтобы найти убийцу жениха, даже не смотря на то, что узнает о его предательстве. Возможно потому, что она нашла общий язык с дочкой возлюбленного, и ради нее она хочет добиться правды, а возможно просто из-за своей слепой самоотверженности, — рассказывает Евгения Лоза.

Анатолий Руденко добавляет, что его герой – не тот, кем пытается казаться, он пускает пыль в глаза. Узнать всю правду о нем невесте помогает следователь Андрей (герой Ивана Жидкова). Следователь и пианистка проводят вместе много времени. И в качестве награды за свою смелость Мария не только находит ответы на свои вопросы, но и обретает новую любовь…

Также в этой картине можно увидеть Ксению Лаврову-Глинку, Марата Башарова и Людмилу Артемьеву.

Интересные факты о «Пианистке»:

Евгения Лоза знакома с Иваном Жидковым с 16 лет. Также он является продюсером спектакля «Бывшие», в котором играет актриса.

Сцену, где героине Евгении Лозы делают предложение, снимали на протяжении всего дня. Это была одна из самых сложных сцен, так как в ней задействовано много актеров.

С режиссером Андреем Силкиным Анатолий Руденко пытался поработать еще со студенчества. Но, дальше проб дело не заходило. Это их первая совместная работа.

Приехав на съемочную площадку, Анатолий Руденко был уверен, что играет другого персонажа. Выяснилась ошибка за несколько минут до начала съемок – и актеру пришлось быстро воплощаться в другую роль.

Следователь и подозреваемый

В пятницу, 11 марта, зрителей ждет продолжение сериала «Охотница». В главной роли — Маруся Зыкова. Она играет Полину Шестопалову — бывшего сотрудника Следственного комитета, а ныне частную сыщицу. Из новостей она узнает, что её бывший коллега и возлюбленный Иван Лагин подозревается в убийстве. В его квартире найдена задушенная женщина, а сам он исчез. Полина находит Ивана, но тот находится под действием неизвестных препаратов, и его краткосрочная память стёрта… Чтобы спасти любимого, ей предстоит выяснить всю правду.

Первая часть «Охотницы» была показана в 2019 году. Это вторая роль Маруси, где она играет детектива. В фильме также можно увидеть Алену Яковлеву – она играет маму Полины.

Следователь и следователь

И в субботу, 12 марта – премьера мини-сериала «Танцы на углях» (продолжение детектива «Танцы на песке», вышел в 2020 году). В главных ролях — Дарья Румянцева и Александр Пашков. Их герои Татьяна и Павел – следователи МВД, работающие вместе. И в этот раз они попытаются стать парой не только в работе, но и в жизни. Удастся ли им отбросить все сложности и разглядеть друг в друге мужчину и женщину?

— Моя Татьяна пережила довольно серьезную драму в жизни, и поэтому она борется с несправедливостью — это для нее очень важно, — рассказывает о своем персонаже Дарья Румянцева. — Я очень люблю эту роль, она мне очень нравится. Нравится жесткость, смелость, стойкость, слабость и ранимость моей героини. Из-за случившегося с ней она как будто в броне, но под ней — ранимое, доброе и светлое существо с добрым сердцем. В новом сезоне она будет больше показывать свою мягкость окружающим, так как начинают зарождаться отношения с Павлом, и это ее немного меняет.

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