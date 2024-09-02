Роман «Тайны Троссард-Холла» Виолетты Орловой открывает авторскую серию фэнтези «Естествознатель»

Виолетта Орлова создает уникальный фэнтезийный мир, где силы добра, воплощенные в фиолетовых летающих единорогах, борются с силами зла, у которых нет материального воплощения: они – тени, захватывающие души людей, совершивших тяжелое преступление. Единороги наподобие добрых ангелов пытаются защитить людей, передав им особую силу, предназначенную для борьбы с тенями. Так появляются Естествознатели, к которым принадлежит и главный герой романа «Тайны Троссард-Холла» Артур.

«Удивительное это дело, но, когда мы искренне пытаемся помочь другому человеку, то страх за самого себя отступает, открывая в нашей душе простор для самоотверженности и искренней любви».

Главным полем битвы добра со злом в романе становится душа человека. Нам помогают силы света, но только от нашего выбора зависит, каким будет наш мир. Отвернешься ли ты от чужой беды? Веришь ли в настоящую любовь? Способен ли спасти друга? Откроешь ли своё сердце новым приключениям и познаниям?

Артур жил в небольшом городке с приемной матерью и ничего не знал о своем происхождении. Единорог почувствовал в нем естествознателя, его честное, непримиримое со злом сердце, и перенес в сказочное Беруанское Королевство со столицей на гигантском дереве, где люди живут в домах, похожих на птичьи гнезда. Обучается Артур в лучшей школе Королевства, где воспитанников учат летать на единорогах и жить в гармонии с природой. Здесь он обретает друзей и встречает любовь. Здесь ему предстоит выяснить, кто он такой, и почему на него объявили охоту силы зла.

В романе «Тайны Троссард-Холла» есть и детективная линия с продуманными деталями и разгадками, и захватывающие приключения по Королевству с разрозненными локациями, каждая из которых несет свой уникальный смысл-образ. Например, название столицы – Беру: люди много берут от природы, но мало дают взамен. А кочевой город Мир чудес перемещается вместе со своими жителями. Есть и подземная пещера-тюрьма для единорогов, свернувших с пути добра, и ведьмины круги в лесу, где героям представляется царство оживших грибов, в котором съедобные сражаются с несъедобными.

Артуру и его друзьям придется столкнуться со множеством испытаний: буллинг, равнодушие взрослых, несправедливость, ревность, зависть, коварство и козни врагов, смертельная опасность… Каждое событие требует морального выбора и раскрывает характеры и мировоззрения героев. «Так иногда бывает – вроде и не сделал ничего плохого, а на душе скверно. Бездействие порою тоже отрицательно влияет на совесть». Порой нам трудно отличить добро от зла, а правильный выбор поможет сделать лишь сердце: мы либо тянемся к свету, либо погружаемся во тьму. И зло скрывается не только в поступках, но и в мыслях, чувствах, словах:

«Так вот, считай, что слово – это действие, а не мысль о действии. Слово материально и несет в себе силу. И если это слово плохое и исходит из самых мрачных глубин наших душ, представь, что с помощью него можно натворить».

Трудный и рискованный путь научил Артура полагаться не на силу естествознателей, а обретать ее в глубине своей души. За время путешествия он понимает, что вовсе не сверхъестественные способности в действительности помогают в борьбе со злом, а общечеловеческие качества: доверие, прощение и самопожертвование. Дружба и любовь способны сотворить чудо: «В мире, где каждый ориентирован исключительно на себя, мы совсем забыли о том, что, действуя вместе, можем добиться гораздо большего…».

«Тайны Троссард-Холла» Виолетты Орловой – не просто подростковое фэнтези, это роман о взрослении и становлении личности, о жизненных ценностях, о духовном поиске и духовном росте.

Напомним, «Тайны Троссард-Холла» – первая книга серии эпического фэнтези «Естествознатель», вышла в издательстве АСТ летом 2024.