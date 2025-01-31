РОСИЗО и Музей Москвы представляют выставку «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы»

Москва — современный и динамично развивающийся мегаполис с богатым историческим и культурным наследием. Источник неисчерпаемого вдохновения и предмет увлекательного исследования. Познакомиться с особенностями монументального искусства столицы, органично вписанного в городское пространство, предлагает выставка РОСИЗО «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы», которая откроется 31 января 2025 года в Музее Москвы в Провиантских складах на Зубовском бульваре.

Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы. В экспозиции можно будет увидеть разные этапы создания, а также техники монументальной живописи: мозаики, фрески, сграффито, предназначенные для фасадов зданий и общественных пространств Москвы.

Среди экспонатов выставки произведения В.А. Фаворского, А.А. Дейнеки, Е.Е. Лансере, П.Д. Корина, Е.С. Зерновой, Э.А. Жареновой, Е.М. Аблина, Г.Г. Дервиза, А.В. Васнецова, Ю.К. Королева, а также уникальные эскизы Л.Г. Полищука и С.И. Щербининой. Впервые будут показаны мозаичные пробы для Мавзолея В.И. Ленина, созданные под руководством В.А. Фролова, фрески В.А. Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА.

Отдельное внимание уделено одному из первых монументальных произведений — мемориальной доске С.Т. Коненкова, установленной на Сенатской башне в 1918 году, а также работе художников-монументалистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе эскизам маскировки Московского Кремля, полностью изменившим привычный архитектурный образ.

Пространство выставки – весь город, а ее отправная точка — музейная экспозиция, позволяющая проследить развитие идей монументального искусства, понять его особый язык и значение в масштабе государства, города и человека.