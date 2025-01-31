РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваРОСИЗО и Музей Москвы представляют выставку «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы»

РОСИЗО и Музей Москвы представляют выставку «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы»

editor
By editor
79
искусство в масштабе - музей москвы - росизо

Москва — современный и динамично развивающийся мегаполис с богатым историческим и культурным наследием. Источник неисчерпаемого вдохновения и предмет увлекательного исследования. Познакомиться с особенностями монументального искусства столицы, органично вписанного в городское пространство, предлагает выставка РОСИЗО «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы», которая откроется 31 января 2025 года в Музее Москвы в Провиантских складах на Зубовском бульваре. 

Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы. В экспозиции можно будет увидеть разные этапы создания, а также техники монументальной живописи: мозаики, фрески, сграффито, предназначенные для фасадов зданий и общественных пространств Москвы.

Среди экспонатов выставки произведения В.А. Фаворского, А.А. Дейнеки, Е.Е. Лансере, П.Д. Корина, Е.С. Зерновой, Э.А. Жареновой, Е.М. Аблина, Г.Г. Дервиза, А.В. Васнецова, Ю.К. Королева, а также уникальные эскизы Л.Г. Полищука и С.И. Щербининой. Впервые будут показаны мозаичные пробы для Мавзолея В.И. Ленина, созданные под руководством В.А. Фролова, фрески В.А. Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА.

Отдельное внимание уделено одному из первых монументальных произведений — мемориальной доске С.Т. Коненкова, установленной на Сенатской башне в 1918 году, а также работе художников-монументалистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе эскизам маскировки Московского Кремля, полностью изменившим привычный архитектурный образ.

Пространство выставки – весь город, а ее отправная точка — музейная экспозиция, позволяющая проследить развитие идей монументального искусства, понять его особый язык и значение в масштабе государства, города и человека.

Предыдущая статья
3 направления, куда стоит поехать весной: где тепло и интересно
Следующая статья
Персональная выставка Кристины Пашковой «Циклы связей – Ре:действие» открылась в ЦТИ «Фабрика»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru