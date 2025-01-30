К Дню изобретения автомобиля: история выставок автомобилестроительной отрасли на ВДНХ

29 января исполняется 139 лет с момента изобретения автомобиля. В этот день в 1886 году был запатентован первый «экипаж с двигателем внутреннего сгорания». История отечественной автомобильной промышленности неразрывно связана с историей Главной выставки страны. В разные времена на ВДНХ экспонировались и продолжают экспонироваться исторические и перспективные образцы автомобилей, наград Выставки были удостоены предприятия и конструкторы.

Традиция представлять новейшие разработки автомобильной промышленности страны на Главной ее выставке зародилась с момента открытия ВСХВ СССР в 1939 году. В павильоне «Механизация», который сейчас называется «Космос», помимо сельскохозяйственной техники, можно было увидеть и пассажирские автобусы, и грузовики, и легковые автомобили.

После второго открытия Выставки, в 1954 году, традиция продолжилась, а новые экспозиции приобрели большие масштабы. Так, например, в 1974 году почти вся территория ВДНХ стала площадкой для экспозиции «50 лет советского автопрома». Под открытым небом разместились исторические и современные, на тот момент, грузовые и легковые автомобили.

Стоит отметить, что демонстрировались на Выставке не только промышленные образцы транспорта. В 1972 году ВДНХ СССР стала местом старта пробега самодельных автомобилей журнала «Техника молодежи».

Демонстрировались на ВДНХ и перспективные разработки в области автомобилестроения. Увидеть их можно было, например, на выставке «Автодизайн» в 1988 году. Тогда новые формы прототипов и только что пошедших в серию автомобилей поражали воображение посетителей, которые не привыкли видеть такую технику на дорогах страны.

В наше время познакомиться с историей автомобильной промышленности и посмотреть на современные автомобили можно в Музее Гаража особого назначения ФСО России. Здесь представлено собрание автомобилей первых лиц государства — от императорских Delaunay-Belleville и Mercedes до современных автомобилей Aurus, от советских моделей ЗИС и ЗИЛ до мотоциклов Почетного эскорта.

В экспозиции Музея транспорта Москвы также регулярно проводятся выставки, посвященные истории городского транспорта. Сейчас, например, можно посетить выставку «Ты выглядишь на все сто!». Здесь гости ВДНХ могут узнать, как формировался и изменялся транспортный дизайн в России на протяжении последних ста лет.

Кроме роскошных лимузинов и причудливых прототипов, на ВДНХ можно увидеть гиганта строек — карьерный самосвал БелАЗ-7558. Он располагается под открытым небом на площадке за павильоном № 18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь». Здесь с помощью информационной стелы гости ВДНХ могут погрузиться в мир горнодобывающей техники, узнать об истории легендарной марки и о перспективных направлениях развития, детально изучить конструкцию машины, познакомиться с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса — самым большим в мире карьерным самосвалом БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн.