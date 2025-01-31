Персональная выставка Кристины Пашковой «Циклы связей – Ре:действие» открылась в ЦТИ «Фабрика»

В свой 20-летний юбилей, Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет персональную выставку Кристины Пашковой «Циклы связей — Ре:действие». На выставке показано жаккардовое полотно, созданное Кристиной в рамках ее резиденции в Центре художественного производства «Своды» (2023 г.), анимационное видео «Протирая глаза» и серия перформативных видео-инсталляций.

В рамках выставочного проекта будет также проведена серия онлайн-мероприятий: паблик-токов и лекций, цель которых поговорить о телесности производства и истории киберфеминистского движения, а также о процессе оспаривания нормативного восприятия текстильного искусства, как утилитарного труда.

Художественная практика Кристины Пашковой равноценно обращается как к истории ткачества, так и к истории кибернетики. Ее метод основан на неочевидных связях женского ткацкого труда с самыми первыми компьютерными технологиями. В своих работах художница последовательно испытывает и соединяет аспекты кибер-визуальности со станковым и машинным ткачеством.

В «Циклах связей» художница обращается к машинному процессу и связанному с ним женскому труду. Кристина Пашкова предлагает зрителям обратить внимание на те движения на видео, чья простота может скрывать за собой бОльшую символичность и амбивалентность, чем кажется на первый взгляд. Какие движения совершает мастерица за станком, проводя за ним недели и месяцы? Как ведет себя ее тело, создающее полотно вместе с машиной? Насколько ее движения действительно становятся механическими, или? Практика женского, невидимого труда может содержать в себе как упорядоченность рабочих циклов, так и погрешности и остановки, которые невозможно не допустить.

Остановка, ошибка, сбой, неправильный шаг — и наша реакция на них — зеркально отражаются в фотографических паттернах на жаккардовом полотне и в анимационном видео «Протирая глаза». Текстиль в выставочном зале воспроизводит у зрителей обратное сенсорное переживание: невротизм движений его героев и строгая ритмика изображения вызывает телесный дискомфорт, напоминает о реакции на боль, переживании травматичных событий.

Опыт работы художницы на цифровом полу-автоматическом жаккардовом станке и его последующее осмысление вносит вклад в глобальную интердисциплинарную сеть киберфеминизма, одинаково внимательно относящегося как к ручному труду, так и современному развитию технологий.

«Иногда художницы и/или дизайнеры заказывают текстиль на производствах или у других мастериц. Я вижу свою работу и эту выставку как, наоборот, присвоение технологий и секуляризацию такого сложного процесса, как жаккардовое ткачество. Полотно такого качества могут соткать только на производстве, где зачастую приходится сталкиваться с жесткими рамками рынка (ткать заказ по авторскому эскизу берутся не везде, и часто можно столкнуться с ограниченным выбором нитей, цветов и размеров). Жаккардовый станок ТС2, который стоит в Сводах, и который изобрели норвежские художницы, меняет это представление и дает возможность присвоить проиводственные мощности той, кто за ним работает», – говорит Кристина Пашкова о проекте.