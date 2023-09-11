«РОСИЗО» открыл экспозицию на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова в ДНР

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» открыл экспозицию на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова. Проект рассказывает об истории российского кинематографа и основных кинопрофессиях на примерах отечественных фильмов. Экспозиция построена на оцифрованных исторических документах, архивных фотографиях, кинореквизите, образцах старинной и современной кинотехники. Для вовлечения современного зрителя в выставочном пространстве созданы интерактивные объекты с мультимедийными технологиями.

На первом этаже экспозиции развернута ретроспектива, посвященная пионеру отечественного кинематографа Александру Ханжонкову, чье имя носит колледж в Шахтерске. Здесь представлена история столетней давности, когда киноиндустрия в России только зарождалась. Посетители смогут увидеть дореволюционные фильмы — от короткого метра до первого эпохального полнометражного блокбастера «Оборона Севастополя», первые в мире мультфильмы режиссера ханжонковской студии Владислава Старевича. Эта часть экспозиции расскажет, как на фундаменте компании Ханжонкова развивалась впоследствии вся советская киноиндустрия.

На втором этаже построена интерактивная модель кинопавильона, в которой посетители смогут ощутить себя на съемочной площадке, в окружении реального профессионального оборудования, с хромакеем и интерьером комнаты Шурика из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». В обходной галерее вокруг павильона, как будто за кулисами, размещены разделы, иллюстрирующие этапы создания фильма. На примерах ярких фрагментов кино и профессиональных атрибутов идет повествование о производственном процессе и о сути профессий в кино. На мультимедийных панелях приводятся примеры самых интересных киноработ с точки зрения образности и новаторства. В качестве образцов показаны произведения выдающихся режиссеров: Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Георгия Данелии, Марка Захарова, Станислава Говорухина и многих других. Среди актерского пантеона выделены артисты — уроженцы Донбасса, один из них — актёр театра и кино Леонид Быков. Интерактивная часть экспозиции позволит посетителями поэкспериментировать со спецэффектами озвучки, всмотреться и вслушаться в первоэлементы кинорецептуры.

Специально к открытию экспозиции художник РОСИЗО Шамиль Маметов оформил фасад колледжа — граффити с изображением легендарных кадров советского кино и мультфильма «Фильм, Фильм, Фильм».

При создании выставочной экспозиции перед специалистами РОСИЗО стояла главная задача — донести до посетителей и студентов колледжа понимание глубины и самобытности киноязыка. Показать на примерах, что каждый специалист в кинематографическом искусстве решает творческие задачи. Объяснить, что в кино как в синтетическом искусстве объединяются многие направления творческой мысли, каждая деталь требует от всех участников процесса знаний, насмотренности и, самое главное, постоянного поиска выразительности.

Экспозиция на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова — это совместный проект РОСИЗО, Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ и Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации, при участии киноконцерна «Мосфильм», Государственного центрального музея кино, Российского государственного архива кинофотодокументов, Свердловской киностудии, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм, Центра документации общественных организаций Свердловской области, АО «Первый канал» и Константина Львовича Эрнста.

Над проектом работали специалисты РОСИЗО Елена Кислощаева, Андрей Райкин, Валерий Еременко, Шамиль Маметов, Георгий Москвичев, Дина Иващенко, Алла Цехмистренко, Марина Овсянникова, Екатерина Аврискина, Мария Волкова, Станислава Цолина, Татьяна Донских.

Сегодня Шахтерский колледж кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова является единственным учебным заведением в ДНР, который готовит молодых специалистов для киноиндустрии, студий эфирного и кабельного телевидения, театров, дворцов культуры, для учреждений, специализирующихся на производстве и обслуживании вычислительной техники, построении компьютерных сетей.

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