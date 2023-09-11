Арт-объект для международного фестиваля «Зодчество» спроектировали в арт-кластере «Таврида»

В арт-кластере «Таврида» (проект Росмолодёжи) завершился шестой образовательный заезд сезона 2023 под названием «Таланты юга России». В рамках заезда участники арт-школы архитектуры и дизайна на протяжении недели разрабатывали проекты и визуализацию арт-объектов для международного фестиваля «Зодчество».

Образовательный заезд «Таланты юга России» проходил на площадке арт-кластера «Таврида» с 5 по 11 сентября. Заезд стал продолжением специализированных образовательных программ, направленных на развитие различных регионов страны. Так, в 2022 году одна из программ арт-кластера «Таврида» была посвящена Дальнему Востоку — в 2023 году был выбран Юг России.

Арт-школа архитектуры и дизайна в рамках заезда была нацелена на получение участниками реального опыта в решении задач, связанных с благоустройством территорий, а также на создание нетипичных креативных подходов и новых форм в работе. Участники арт-школы были разделены на две проектные группы, и часть молодых дизайнеров и архитекторов работала над проектными предложениями для арт-объектов международного фестиваля «Зодчество», который пройдет с 31 октября по 2 ноября в Москве, в выставочном комплексе «Гостиный двор».

Перед творцами, которые занимались разработкой проектов для международного архитектурного фестиваля «Зодчество», стояла интересная и креативная задача — создать арт-объект, который познакомил бы гостей фестиваля с проектами арт-кластера «Таврида» и стал неким порталом для потенциальных участников в мир творчества и созидания. Арт-объект должен был соответствовать строгому техническому заданию, а также отражать ценности «Тавриды».

«Перед участниками стояла необычная задача — создать арт-объект в виде куба, который станет порталом в «Тавриду» для людей, не знакомых с арт-кластером. И люди, которые будут гостями фестиваля в «Гостинном дворе», начнут взаимодействовать с арт-объектом и знакомиться с культурой арт-кластера, узнавать, что притягивает других людей на «Тавриду», — рассказала эксперт арт-школы архитектуры и дизайна, креативный директор в IT-бюро Self Алена Бадзюк.

Участники презентовали 13 проектов инсталляций, соединив в них аутентичность Крыма как географической и геологической территории и ценности, транслируемые арт-кластером «Таврида» и его проектами, при этом использовали нетипичные местные материалы, такие как ракушечник, камень галька, скальные породы и известняк. По итогам публичных презентаций было выбрано две концепции, которые будут объединены в одну общую. Дальнейшую разработку проектные группы участников совместно с экспертами будут продолжать уже в онлайн-формате. Итоговый арт-объект, разработанный молодыми творцами на «Тавриде», можно будет увидеть в выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве на международном архитектурном фестивале «Зодчество», который пройдет с 31 октября по 2 ноября.

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