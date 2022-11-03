РОСИЗО открыл выставку «Re:Renaissance. Егор Остров»

РОСИЗО в своих залах в Петроверигском переулке представил выставку работ российского художника Егора Острова «Re:Renaissance. Егор Остров». Масштабная экспозиция включает более 50 произведений, созданных на протяжении тридцати лет, многие из которых впервые демонстрируются широкой публике.

Выставка открывается двумя работами. Первая из них, «Сикстинская мадонна», восходящая к образу Рафаэля, вдохновлявшему многие поколения художников, подчеркивает преемственность художника многовековой традиции европейского классицизма, обращенного к искусству Ренессанса. В следующем зале выставлен «Давид» по Микеланджело, первое произведение в узнаваемой авторской манере Острова, подчеркивает неизменность пути, выбранного художником.

Один из полемичных и драматичных залов, озаглавленный «Возвращение к образу», обозначает эстетическую позицию художника: его неприятие модернизма, порвавшего связь с искусством старых мастеров, в том числе с его основой — образностью, что спустя век привело искусство к кризису.

Используя современные технические средства, Егор Остров делает, по сути, то же, что и художники эпохи Возрождения: при помощи холста и красок передает красоту и гармонию мира. Таким образом, каждая работа Острова превращается в глубокий интеллектуальный и живописный диалог, своеобразную дань произведениям Старых мастеров. В дальних залах представлены три работы: два музицирующих ангела и Лик Христа с Туринской плащаницы — человеческое лицо Бога. Покидая выставку, зритель видит изображение Святого Духа в виде голубя — посланника мира.

«Мы очень рады открыть выставку работ художника Егора Острова «Re:Renaissance. Егор Остров» в залах РОСИЗО. Егор Остров – художник в равной мере, постигший классическое художественное образование и современные технологии. Его работы находятся в коллекции Русского музея и других государственных и частных собраниях по всему миру, а в 2020 году на выставке «Линия Рафаэля» в Государственном Эрмитаже были представлены его произведения. О чем эта выставка? О том как следовать классике, оставаясь современным, о том, что современное искусство может быть человечным, о том, что для искусства во все века нет ничего важнее красоты», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

«Сикстинская мадонна» Егора Острова завершала выставку «Линяя Рафаэля» в Государственном Эрмитаже, рассказывавшую о пяти веках развития классического искусства. Она же открывает эту экспозицию, которую можно считать её продолжением. Обе они посвящены искусству, в центре которого идея служения идеалу человечности и красоты. Именно это слово — красота — я неизменно употребляю, когда описываю эту выставку. Оно может показаться плоским, банальным, непрофессиональным, даже смешным — так уж случилось, что уже много десятилетий искусство, да и мы сами – оказались в конфликте с красотой. Цель этой выставки — заключить мир — между современностью и классикой, искусством и красотой, человеком и человечностью», — подчеркнул куратор выставки Василий Успенский.

«Я не мастер слов, поэтому за меня говорят мои картины. Скажу лишь одно: Ренессанс! Требуют наши сердца. Сейчас или никогда! Запомните этот день. Он изменит все!» — завершил Егор Остров.

Его работы бессмысленно рассматривать в контексте модернистского искусства. На протяжении XX века изобразительное искусство все меньше стало что-либо изображать. Черный квадрат обозначил модернистское неприятие изобразительности. Эта радикальная позиция затем подвергалась ревизии, но Рубикон был перейден — искусство сложных, полнокровных, противоречивых, наполненных пафосом образов осталось в прошлом, уступив место искусству знака. Вместе с образом из искусства была изгнана и сфера возвышенного. Стремясь возвратить в искусство образ, художник обратился к сфере героического, полной столь чуждого модернизму возвышенного пафоса. Возвращение на путь классики, если оно не ограничивается чистым эстетизмом, требует мужества и воли.

В основе творчества Егора Острова лежит интерпретация классического искусства. При этом следуя классики, Егор Остров остается современным. Художник своим творчеством показывает, что искусство может быть «человечным». Он концентрируется на Человеке — главном объекте классического искусства. В ряде работ художник стремится вернуться к изначальному пониманию Гуманизма как всестороннего изучения человеческой натуры. Например, монохромные портреты, среди которых есть как классические образы, так и изображения наших современников, заставляют нас подолгу медитативно всматриваться в произведение, а через него — в человеческое лицо. Кроме того, для Егора Острова важна Красота, в последние годы покинувшая искусство. Его работы наделены особым, пламенеющим колоритом, взволнованными, пульсирующими формами и восходят к мастерам Маньеризма — эпохе, когда Красота обожествлялась и была мерилом истины. А ведь для искусства во все времена не было ничего важнее Красоты. Именно поэтому творчество Егора Острова характеризуется термином «этернаизм», от латинского aeternitas — вечность.

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