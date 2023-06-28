К 80-летию Курской битвы в Музее Победы откроется выставка «Закат Цитадели»

5 июля 2023 года в Музее Победы откроется выставка «Закат Цитадели». Новая экспозиция, представленная в рамках проекта «Шесть ударов Победы», приурочена к 80-летию начала Курской битвы.

В экспозицию войдут раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковым объединением «Витязь» во время раскопок в районах Курска, Орла и Белгорода.

«По своему размаху, привлеченным живым силам и техническим средствам Курская битва является одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Немецкие войска активно применяли новую боевую технику, но, несмотря на это, все же оказались разгромлены частями Красной Армии, что привело к завершению коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и «закату» нацистского наступления», - отметили в Музее Победы.

Выставка уделяет особое внимание техническому аспекту сражения. Экспонаты расскажут о боевой технике и вооружении, которое использовалось противоборствующими сторонами. Посетители увидят детали артиллерийско-минометного вооружения, бронетехники, самолетов, оружия и т.д., и смогут прочесть развернутые комментарии об их использовании в ходе Курской битвы.

«Для боев на Курской дуге было привлечено свыше 2,8 тысяч танков, более 2,2 тысяч самолетов, почти 11 тысяч минометов и орудий. Противостояли этой группировке войска Красной Армии, которые насчитывали почти 30 тысяч минометов и орудий различных калибров, более 5 тысяч танков и самоходных орудий и свыше 3 тысяч боевых самолетов», - рассказали в Музее Победы.

На мультимедийных дисплеях в рамках выставки гостям также представят фотографии, документы, кадры архивной кинохроники, справочную информацию.

Выставка будет работать в Музее Победы до 31 декабря 2023 года.

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