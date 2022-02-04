10 февраля 2022 года в Петроверигском переулке РОСИЗО открывает выставку-эссе Юрия Купера «Опыты». Семь залов — семь глав художественных исследований автора.

Живопись, графика, ювелирные работы, керамика, книжная иллюстрация, архитектурные проекты и театральная сценография, представленные на выставке, организованной в партнерстве с московской галереей «Купол», отражают одновременно масштаб творчества художника и его художественную индивидуальность.

В творчестве Юрия Купера можно выделить ряд повторяющихся и узнаваемых образов, найденных художником, освоенных, а затем переосмысленных. Художник проявляет внимание к предмету, исследует его и в каждой новой работе фиксирует результат этого исследования.

Фокус на деталях в живописных полотнах или выражение замысла целых архитектурных ансамблей общественных и частных зданий, представленных на выставке в качестве визуализированных проектов, провоцирует зрителя на размышление о реальном и иллюзорном, о границах и преодолении границ между видами искусства благодаря единству образов художника.

Выпускник художественно-графического факультета, Юрий Купер много работает с возможностями разных техник. Свободное обращение с материалами является его узнаваемой особенностью. Используя холсты и металл, краски и соль, малярные кисти и засушенные растения, художник намеренно объединяет их, к примеру, с драгоценными ювелирными украшениями.

Свидетельством интереса художника к печатной графике является как серия более ранних отдельных литографий 90-х годов XX века, созданных в Париже, так и полностью оформленные книжные издания, включающие литографии с ручной доработкой, изданные в России.

На выставке также представлены эскизы Юрия Купера к нескольким театральным постановкам, которые не только выступают в качестве самостоятельных произведений, но и дают понимание процесса работы над оформлением спектаклей, включающим не только проработку каждой из сцен, создание костюмов, но даже продумывание визуального решения театрального занавеса для полного конструирования театрального пространства.

Выставка завершит работу 20 марта.

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