В РОСФОТО проводится Фестиваль британской фотографии, представлены два проекта: персональная выставка известного британского фотографа Марка Пауэра и групповая выставка авторов, представляющих современную британскую фотографию и видеоарт. Выставки сопровождаются публичной программой, включающей творческие встречи с художниками и онлайн-лекции, о британской фотографии и видеоарту преподавателей Гринвического университета Дэвида Вотерверса и Марии Корольковой.

Стивен Барридж. Фотография из серии «Hom»

Фестиваль организован РОСФОТО и Санкт-Петербургским обществом «А-Я» в сотрудничестве с агентством Magnum Photos и Гринвичским университетом в Лондоне. Мероприятие включено в международную программу UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.

Марк Пауэр, 11 февраля — 10 апреля 2022 года

Марк Пауэр. Фотография из серии «Разрушение лаборатории ради эксперимента». 2006 – 2009

РОСФОТО, отмечающий в 2022 году свое 20-летие, представит ретроспективу мэтра британской фотографии, члена агентства Magnum Photos Марка Пауэра. В его проект «Картинки из дома» вошли работы, которые сегодня можно увидеть в многочисленных культурных институциях по всему миру. С 11 февраля по 20 марта 2022 года гостям Музея представится уникальная возможность познакомиться с работами автора, которые принесли ему мировую известность. Среди них «Прогноз погоды для судоходства» (1996) — творческое осмысление малоизвестного в России культурного феномена Британии, трансляции ежедневных сводок о погоде для экипажей морских судов, которая проводится радиостанцией BBC 4 в прибрежных зонах Великобритании насколько раз в день; «Шесть городов в одном» (2015) — серия фотографий города Сток-он-Трента, образованного в 1910 году из шести городов (Сток-он-Трента, Хенли, Тансталла, Берзлема, Лонгтона и Фентона); «26 различных окончаний» (2007) — художественная фиксация ландшафтов пригородов Лондона, карта, очерчивающая границы британской столицы.

Всего в экспозицию вошло более ста фотографий мастера.

Современная британская фотография, 17 февраля

Аннабель Элгар. «Репетиция». 2007

В экспозицию «Современная британская фотография» вошли работы как признанных мастеров, так и молодых авторов. Каждый фотограф представляет свой проект. На выставке собрано около ста фоторабот.

Проекты зачастую контрастируют друг с другом, а их создатели представляют разные части спектра художественной фотографии. Так, Аннабель Элгар интересует историческая и культурная идентичность. Свое повествовательное начало ее фотографии берут в глубине веков, актуализируя легенды, сказки, смешивающиеся с городскими мифами. Стивен Барридж показывает типичных жителей островов, Оливер Трулав работает с темой фэшн-фотографии, в серии «Соседи в моде» представлены фотографии жителей Элефант-энд-Касл, Южный Лондон, а Люси Алекс Мак в стиле британского поп-арта пересказывает историю страны Оз.

Экспозиция раскрывает взаимосвязь идей мультикультурализма и поисков региональной идентичности, исследования телесности и гендерной роли, аспектов женского дискурса и размышлений о возрасте.

Цель выставки «Современная британская фотография» — представить творчество современных фотографов Соединенного Королевства российскому зрителю, продемонстрировав разнообразие интересов и творческих исканий художников.

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