РОСИЗО открывает выставку художественной фотографии второй половины XX – начала XXI века

РОСИЗО впервые представляет художественные фотографии известных авторов из своих запасников. Выставка «Наблюдение. Взаимодействие. Преображение» открывается в выставочных залах РОСИЗО по адресу Петроверигский пер., д. 4, стр. 1.

Фотоискусство основано на технологии фотографии, но не исчерпывается им. В своем буквальном значении фотография является отпечатком момента, фиксируемого на светочувствительной пленке или матрице. Фотоаппарат технически определяет необходимость выбора фотографом конкретного фрагмента реальности, который будет зафиксирован, тогда как призмой реальности, через которую она пропускается, становится в физическом смысле глаз фотографа, а в метафизическом — его сознание. Выбирая, что окажется на снимке, в какой момент будет нажата кнопка, автор принимает решение, каким именно будет его произведение. Критерии этого выбора — авторская концепция.

В этом смысле с точки зрения индивидуальной интерпретации мира создателем художественного произведения фотография очень близка к другим видам изобразительного искусства, таким как живопись и графика.

Это важно понимать для построения стратегии восприятия фотоискусства, особенно художественной фотографии, представленной на выставке. Опыт зрительского восприятия является не менее существенным, чем опыт создания художественного произведения.

Всех авторов, представленных на выставке, объединяет отношение к фотографии как к инструменту художественного жеста. Каждый из фотографов работает со своим кругом тем и обладает индивидуальным художественным языком. В основе экспозиции лежит принцип перекрестного сопоставления художественных методов и эстетических взглядов фотохудожников разных поколений.

Цветовое решение выставки подчеркивает метафору «проявления» авторского высказывания через последовательное наблюдение за окружающей реальностью, взаимодействие с ней и, как результат, последующее ее преображение в художественную форму. Эта выведенная формула одинаково применима как для этой конкретной выставки, так может быть осмыслена в самом широком контексте.

Наблюдение, взаимодействие, преображение — это путь художника к созданию произведения, а зрителя — к его восприятию.

На выставке представлены более 80 фотографий 17 авторов, среди которых Сергей Осьмачкин, Николай Кулебякин, Александр Слюсарев, Анатолий Макиенко, Владислав Ефимов, Франциско Инфанте-Арана, Валерий Юрлов, Игорь Мухин, Вадим Гущин, Игорь Пальмин, Светлана Копыстянская, Георгий Пойлов, Валерий Кошляков, Иван Чуйков, Александр Лаврентьев, Вадим Фишкин, Татьяна Либерман.

Когда? С 9 июля по 21 августа 2022 года.

В. Ефимов. Метроном. 1991

Инфантэ-Арана Франциско. Артефакты. Из цикла «Очаги искривленного пространства». 1979

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Инфантэ-Арана Франциско. Без названия. 1998

Инфантэ-Арана Франциско. Без названия. 1998

С. Копыстянская. Бутерброд. 1990

Н. Кулебякин. Без названия. 1987

Н. Кулебякин. Без названия. 1988

Н. Кулебякин. Без названия. 1990

Н. Кулебякин. Без названия. 1992

А. Лаврентьев. Без названия. Из серии «Касания». 1997

Т. Либерман. Лист 2. 1993-1994

Т. Либерман. Лист 4. 1993-1994

И. Мухин. Лист 8. Из проекта «Фрагменты советских монументов». 1992-1994

И. Мухин. Лист 27. Из проекта «Фрагменты советских монументов». 1992-1994

С. Осьмачкин. Бесконечные пропасти № 1. 1989

С. Осьмачкин. Бесконечные пропасти № 2. 1989

Г. Пойлов. Лик. Из серии «Тихая жизнь». 1994

Г. Пойлов. Чайка. 1994

А. Слюсарев. Лист 1. 1976-1981

А. Слюсарев. Лист 2. 1976-1981

А. Слюсарев. Лист 4. 1976-1981

А. Слюсарев. Лист 5. 1976-1981

А. Слюсарев. Лист 8. 1976-1981

А. Слюсарев. Лист 10. 1976-1981

И. Чуйков. Окна. Из серии «Окна». 1998

И. Чуйков. Окна. Из серии «Окна». 1998

В. Юрлов. Агрессия. Из серии «Пара форм». 1968

В. Юрлов. Без названия. Из серии «Пара форм». 1968-1969

В. Юрлов. Время. Из серии «Пара форм». 1970

АртМосковия – информационный партнер выставки.

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