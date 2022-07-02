Дуэт из Санкт-Петербурга – балалаечник Николай Ковалевич и органист Сергей Силаевский, выступят на фестивале «Органные вечера в Кусково»

Дебютант фестиваля «Органные вечера в Кусково» — необычный дуэт из Санкт-Петербурга, в состав которого вошли балалаечник Николай Ковалевич и органист Сергей Силаевский. Совместным творчеством музыканты уже не раз доказывали публике, что произведения европейских композиторов XVIII столетия – Баха, Букстехуде, Вивальди, Моцарта – в их интерпретациях обретают свежее, и вместе с тем удивительно аутентичное звучание. Ведь тембр балалайки схож по звучанию с лютней – любимым струнным щипковым инструментом большинства немецких и итальянских авторов той эпохи.

В ряду благородного собрания сочинений, вошедших в программу вечера, особняком стоит «Песенка веселого покойника». «Ах, мой милый Августин» — известная австрийская песня, ставшая народной. Её авторство приписывается некоему певцу и сочинителю Августину Н. Пристрастие к горячительным напиткам чуть не погубило талантливого музыканта, чьё «второе рождение» случилось, когда во время чумы 1678–1679 годов его чуть не похоронили вместе с жертвами эпидемии. В Вене, на Августинплатц стоит памятник этому человеку с удивительной судьбой. В руках он держит волынку и озирается, будто торопится спрятаться от неприятностей…

Когда? 2 июля (суббота), 17:00.

Фестиваль продлится до 17 сентября.

Фото из личного архива исполнителей.

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