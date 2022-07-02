Жители Москвы утопят свои печали в Нагатинском затоне

7 июля 2022 года в Москве на пирсе «Лодочной станции» в Нагатинском затоне пройдет арт-акция «Утопи свои печали» художницы и основоположницы российского паблик-арта в Марины Звягинцевой.

Арт-акция «Утопи свои печали» — это эмоциональная разгрузка, направленная на освобождение от негативных эмоций. Художница предлагает выплеснуть накопившийся негатив наружу и, самое главное, сделать это экологичным, во всех смыслах, способом. В своей работе Марина использовала безопасную для окружающей среды краску, которую также используют для керамической посуды.

«Мы устали от гнева, раздражения, иногда нас охватывает грусть и тоска. А порой нас угнетает одиночество, мы в отчаянии. Мы хотим избавиться от них, но нам страшно. Я предлагаю «снять камень с души» и выбросить его в воду» — рассказывает идею акции Марина Звягинцева.

Несколько габионов будут наполнены камнями, окрашенными авторской техникой «биотипия» в «депрессию», «злость», «уныние», «гнев» и т.д. Каждый камень уникален, как и эмоции человека. Эмоции называются одинаково, но каждый из нас чувствует и проживает их по своему. В руках художника и зрителя безмолвные камни начинают разговаривать: теперь они несут в себе то, что чувствуете именно вы.

Определившись, посетитель подписывает «договор о расторжении отношений» с выбранной эмоцией. Затем предстоит отправиться на пирс, где в самом конце установлена открытая дверь, через которую нужно выбросить камень и «утопить свои печали» в воде.

Арт-акция начинается в 16 с перформанса. Актеры Иван Горячев и Юнона Захарьева откроют на пирсе «портал», через который зрители смогут выплескивать свои негативные эмоции.

«Утопи свои печали» — это второй проект художницы в кафе «Лодочная станция». Осенью 2021 года Марина Звягинцева проводила выставку-экспириенс «Рой страхов».

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