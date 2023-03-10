РОСИЗО представил выставку «Иван Лубенников. Размышления художника»

В выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке открыта выставка «Иван Лубенников. Размышления художника» — ретроспектива творчества одного из наиболее ярких и самобытных российских художников современности.

В экспозиции представлены 65 работ Ивана Лубенникова, охватывающие широкий диапазон творчества от раннего периода до произведений последних лет. Помимо живописи и графики художника, выставка включает скульптуру, макеты монументальных проектов, а также выдержки из литературных произведений автора.

«Иван Лубенников — это наш культурный код, и то, что его творчество актуально в любое время, говорит о том, что Лубенников — большой русский художник. Для нас огромная гордость, что именно в РОСИЗО проходит его персональная выставка. Более того, в экспозиции можно увидеть две картины, которые впервые экспонируются публично. Это "Аккордеонист" из частной коллекции и картина "Бал. Посвящение Михаилу Булгакову" из собрания семьи художника. Для нас очень важно показывать здоровое современное искусство. Оно есть, оно развивается, оно прекрасно, и это действительно искусство», — прокомментировала генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

По словам супруги художника Натальи Васильевны, Иван Лубенников славен тем, что сумел соединить вечную красоту с традиционной живописью и с удивительной современностью. «Это соединение является главной, самой лучшей частью его творчества. Выставка получилась интересная — представлены разные периоды его художественной жизни. Мы показали его ранние вещи, даже работу, которую он писал в армии. Также можно увидеть, как его стиль постепенно становился все более выразительным и ярким. Эта выставка будет интересна и студентам, и взрослым художникам, и просто зрителям».

«Иван Леонидович — один из ярчайших авторов, который зафиксировал образ нашего времени, нашей страны. Конечно, нам хотелось рассказать, как можно шире, как можно глубже о его творчестве. Показать, насколько он был многогранной личностью. Мы включили в экспозицию его живопись, графику, его монументальные и архитектурные проекты. Мало кто знаком с его литературным талантом, поэтому мы сделали выдержки из его прозы, вплетя это в ткань экспозиции. Мы подготовили звукозапись отрывков из его рассказов. Нам бы хотелось, чтобы посетители, которые знали автора или, может быть, впервые познакомятся с его творчеством на этой выставке, смогли проникнуться масштабом этой личности», — рассказала куратор выставки Дина Иващенко.

Выставка продлится до 14 мая 2023 года в выставочных залах РОСИЗО по адресу: Петроверигский пер., д. 4, стр. 1.

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