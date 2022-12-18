Премьера музыкального спектакля «Беда от нежного сердца» в Детском музыкальном театре юного актера

26 декабря на сцене «Экспромт» Детского музыкального театра юного актера состоится премьера музыкального спектакля «Беда от нежного сердца». «Беда от нежного сердца» - один из самых известных водевилей, написанный графом Владимиром Соллогубом. Автор музыки – московский композитор Виктор Семенов. Режиссер – постановщик спектакля - Александр Федоров, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства России в области культуры, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства.

Водевиль графа Соллогуба, впервые поставленный еще в 1850 году, - одно из лучших произведений в этом жанре. Сюжет повествует о том, как сын богатого откупщика Александр, приехавший из Тамбова в Петербург, влюбляется в один вечер сразу в трех девушек. Но после ряда комедийных перипетий все заканчивается благополучно, и Александр выбирает себе в жены самую достойную.

Водевиль Соллогуба решили поставить в современном ключе. Сын богатого отца, представитель «золотой молодежи» запутался в любви, окружен поклонницами и не может сделать правильный выбор. Его отец, уставший от любовных приключений сына, хочет положить этому конец. Он привозит сына в Петербург, чтобы женить его на дочери своей старой знакомой. В итоге в Петербургском доме оказываются сразу три девушки, в которых влюбляется молодой герой.

«В нашем спектакле, кроме современных героев, будут действовать тени тех самых «соллогубовских» персонажей, которые когда-то здесь жили. Художником спектакля придуманы оригинальные костюмы, в которых присутствуют как современность, так и история. В спектакле вы увидите современный открытый финал, который родился на репетициях. Пусть это будет нашей интригой. Жизнерадостный, остроумный спектакль, как нам кажется, доставит немало приятных минут зрителям!», - говорит художественный руководитель театра Александр Львович Федоров.

Постановка ориентирована на зрителя 16+.

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