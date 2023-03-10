«Блеск и глубина» – органный концерт Марии Лесовиченков в Кусково

Сложный по своему устройству, орган неизменно поражает почти бесконечным многообразием своих возможностей, а виртуозная игра органиста одновременно на нескольких клавиатурах для рук и на клавиатуре для ног, мастерское владение множеством тембров-регистров удивляют и восхищают слушателей. Но, в то же время, орган имеет и образ инструмента-носителя глубоких религиозных смыслов. Программа «Блеск и глубина» призвана продемонстрировать обе эти грани древнейшего музыкального инструмента. Ее представит 11 марта в Кусково известная органистка Мария Лесовиченко*. Начало в 15.00.

Откроет концерт трехчастный цикл Токката, адажио и фуга - один из шедевров Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750). Виртуозная Токката с роскошным соло педали, молитвенное Адажио и оригинальная Фуга требует большого мастерства от исполнителя.

Одно из ярчайших произведений эпохи барокко - Концерт для двух солирующих скрипок Антонио Вивальди (1678-1741), который аранжировал для органа Иоганн Себастьян Бах, блестяще демонстрирует технические возможности и органа, и исполнителя.

«Пассакалия» австрийца Георга Муффата (1653-1704) - один из лучших образцов этого жанра - вариаций, основанных на непрерывно повторяющейся линии движения баса- остинато, написан для исполнения на клавесине или органе и исполняется только руками.

А вот знаменитая «Астурия» (из цикла «Испанская сюита») Исаака Альбениса (1860-1909), в оригинале сочинённая для фортепиано, в переложении для органа представляет собой пьесу, в которой в качестве основной техники исполнения очень убедительно используется виртуозная игра ногами.

Знаменитое сочинение французского композитора Сезара Франка (1822-1890) «Прелюдия, фуга и вариация» открывает иную страницу органного репертуара - романтического, невероятно трогательного, но находящегося в традициях барочной органной музыки, в то время как токката из «Готической сюиты» (1895) Леона Боэльмана (1862-1897) - яркий пример позднеромантической французской органной музыки. В этой музыке оживают величественные соборы с устремленными к небу шпилями, украшенные каменной резьбой и горгульями.

Завершит концерт монументальная, наполненная множеством символов «Пассакалия» Иоганна Себастьяна Баха - абсолютный шедевр этого жанра и органной музыки вообще.

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* Мария Лесовиченко - лауреат многих значимых международных органных конкурсов, таких как конкурс имени М.Л.Таривердиева, конкурс имени В.Ф.Одоевского, конкурс "Soli Deo Gloria" и другие.

Постоянно выступает как концертный органист в России, а также в Казахстане, Латвии, Испании, Австрии, Голландии.

Преподаёт в Колледже имени Ф.Шопена в Москве, где ведёт класс дополнительного инструмента для пианистов (орган).

На протяжении многих лет выступает и организовывает выступления коллег в Доме учёных Пущино, где установлен личный инструмент Марии - электронный орган фирмы "Viscount". В августе 2022 года Мария инициировала проведение органного фестиваля "Звезды над Окой" в Пущине.

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