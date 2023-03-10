В Москве откроется ярмарка современного искусства Art Russia / Арт Россия 2023

С 30 марта по 2 апреля в Гостином дворе пройдет крупнейшая в стране ярмарка современного искусства и форум ART RUSSIA / АРТ РОССИЯ 2023, организованная искусствоведом и куратором Елизаветой Фроловой и Корпорацией «Синергия». Больше 100 художников, скульпторов, фотографов и других деятелей искусства представят свои работы в этом году. Art Russia состоит из арт-форума и выставочной части.

Постоянный участник ярмарки ART-галерея «ЕВРАЗИЯ» представит гравюры современных японских художников, а также познакомит с творчеством корейского художника-фарфориста Пака Бёнгхо и японского керамиста Като Сумия. ARTONLINE24.RU by ASKERI GALLERY представит четырех совершенно разных по стилям, техникам, темам и мировосприятию художников: живописца Глеба Скубачевского; скульптора Владимира Иванова, Фёдора Петрика, Алексея Головина. Художницы Анна Немчинова и Анна Вертоград обратятся к теме фольклора: у первого автора он переплетается с эстетикой 90-х и нулевых годов, а в картинах второго художника представлен образами и тематикой русских народных сказок. На стенде Валерии Сальниковой гости ярмарки увидят серию «Follow to Ренессанс» с узнаваемыми фрагментами и образами с картин Санти, Боттичелли и других мастеров эпохи Возрождения в современном видении. Юлия Якубович тоже посвятила работы своим «учителям» — Леонардо да Винчи, Хокусаю, Рембрандту, Врубелю: серия «Учителя^S» выполнена из трансформированного огнем и краской плексигласа. Скульптор Нино Самадашвили, которая впервые принимает участие в ярмарке, представит скульптуры, выполненные в абстрактно-интуитивном направлении. Также гости Art Russia познакомятся с работами других авторов.

На ярмарке будет представлено и цифровое искусство: диджитал-художники при помощи нейросети будут создавать произведения на глазах у аудитории на стенде VK «Место встречи с искусством». На детской территории ярмарки под названием «Миры будущего» будут демонстрироваться работы художников нового поколения — в возрасте до 18 лет. Арт-кластер «Таврида» представит работы молодых художников. Часть из них была отобрана специально для Art Russia 2023 в проекте школы современного искусства «Артмаркет». Среди них проекты российских и зарубежных авторов. Также на ярмарке покажут произведения, ставшие частью выставочного проекта «Без границ. Художники Донбасса».

На арт-форуме выступят больше 100 ведущих представителей российского арт-сообщества. Среди них сооснователь ART RUSSIA Елизавета Фролова, основатель галереи ARSLONGA.RU Вероника Ермичёва, совладелец Omelchenko Gallery, основатель и ведущий медиапроекта о современном искусстве «ART патруль» Юрий Омельченко, руководитель галереи современного искусства «Ходынка» и Выставочные залы Москвы Екатерина Фоминых-Капица, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, основатель POP UP Museum и NIKOLSKAYA GALLERY Ирина Никольская, основатель галереи стрит-арта NoDoubt Тамара Танатарова, основатель и куратор Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE Анастасия Андреева, директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина и многие другие. Эксперты будут обсуждать ключевые темы отрасли: растущую роль искусственного интеллекта, монетизацию работ начинающих и состоявшихся художников, метавселенные и креативные индустрии, развитие искусства в регионах.

Вадим Лобов, сооснователь ярмарки ART RUSSIA, президент Корпорации «Синергия»:

– Сфера современного искусства должна развиваться. Этого невозможно добиться без привлечения молодых талантов. Их нужно воспитывать, проводить просветительскую работу, закладывать представления об искусстве будущего, обсуждать с ними острые вопросы. И, конечно, предоставлять выставочное пространство. Это то, чем мы занимаемся в рамках Art Russia. Здесь у художников есть уникальная возможность встретиться и пообщаться с аудиторией, завести полезные знакомства и заявить о себе в сообществе. Эта выставка — серьезный шаг в развитии российского искусства.

Елизавета Фролова, сооснователь ART RUSSIA:

– Ярмарка Art Russia появилась в пандемийный год и продолжала развиваться в еще более непростые времена. Несмотря на это, за прошедшие три года мы ясно видим, что искусство будет необходимо людям всегда. За небольшой период мы уже собрали обширную базу историй успеха художников по итогам их участия в Art Russia. Можно с уверенностью сказать, что этот выпуск ярмарки станет не только ярким событием на арт-карте весенней Москвы, но и определенным рупором новых тенденций, техник и имен в современном искусстве.

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