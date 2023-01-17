РОСИЗО представит масштабный межмузейный выставочный проект «ДК СССР»

Выставка, приуроченная к 100-летию со дня образования СССР, откроется в Москве в Центральном Манеже в феврале 2023 года. Тринадцать тематических разделов выставки представляют восемь видов искусства советского периода: архитектуру, живопись, скульптуру, графику, кино, театр, музыку и фотографию. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, при участии ведущих музейных институций.

Экспозиция «ДК СССР» соответствует логике устройства советского Дома Культуры и делится на независимые залы — «выставки в выставке». Каждый из разделов самодостаточен, является пространством диалога со зрителем, погружает в отдельное направление культурной жизни советского периода.

Выставка из более 700 предметов представит советское искусство и раскроет идею Домов культуры, появившихся именно в СССР.

Идея народного дома конца XIX века оформилась в самом начале советского периода, в 1920-е года, в совершенно новую форму — Дом культуры (ДК), который стал символом нового времени. Концептуально ДК мыслились как лаборатории советской культуры, где каждый человек имеет возможность взаимодействовать с искусством, заниматься самообразованием и самовоспитанием.

В основу выставки положены две основные концепции Домов культуры. Это идея синтеза искусств, когда в одном пространстве объединяются выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, библиотека-читальня и художественные мастерские, а также идея активного участия каждого человека в культурной жизни страны.

Кураторами разделов выступили приглашенные специалисты, руководители современных культурных институций. Среди них Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея), Евгения Петрова (Русский музей), Александра Селиванова (Музей Москвы), Ксения Кокорина (Музей архитектуры), Наталья Мокрицкая, Алла Есипович-Рогинская, Ирина Горлова (Третьяковская галерея), Наталья Козырева (Русский музей), композитор Алексей Ретинский, Ольга Галактионова (РОСИЗО), Дина Иващенко (РОСИЗО), Андрей Райкин (РОСИЗО).

Впервые в Москве на выставке «ДК СССР» в галерее скульптур будет представлена часть мозаик Надежды Ходасевич-Леже, которые были подарены художницей Советскому Союзу и с момента передачи Дубне не покидали площади перед городским Домом культуры.

Также посетители впервые увидят оригинальные эскизы проектов Мавзолея В.И. Ленина из Российского государственного архива социально-политической истории. Они были присланы на рассмотрение комиссии по увековечиванию памяти В.И. Ленина в рамках конкурса 1-й ступени. Участником этого конкурса мог быть абсолютно любой человек.

В трех разделах, которые рассказывают о художественных течениях в искусстве 1920–30-х годов, о суровом стиле и беспредметном искусстве 1960-х годов, представлена живопись Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, Павла Филонова, Гелия Коржева из Русского музея. Здесь же можно увидеть работы Таира Салахова, Эрика Булатова, Франциско Инфанте-Арана из Третьяковской галереи.

В экспозиции — 90 листов оригинальных иллюстраций и обложек к детским книгам из обширной коллекции книжной графики, принадлежащей Русскому музею. Большинство рисунков, которые давно признаны классикой, являются наглядным примером успешного поиска нового пластического облика советской детской книги.

Оригинальный эскиз женского костюма Сергея Эйзенштейна и костюм Фигаро из Театрального музея им. А.А. Бахрушина представлены в разделе, посвященном театру и советскому зрителю.

Специально для выставки «ДК СССР» композитор Алексей Ретинский написал музыкальное произведение, которое прозвучит в отдельном зале и будет сопровождаться архивной видеохроникой. Он же выступил куратором раздела, посвященного развитию советской звуковой культуры.

Один из разделов выставки рассказывает о формировании архитектурной типологии ДК. Отдельно представлены оригинальные эскизы архитектурного конкурса на строительство Дворца Советов — масштабного невоплощенного проекта. В разделе фотомастерской собраны более 50 работ Евгения Халдея — портреты советских людей, для которых и создавались ДК. Отдельный раздел экспозиции посвящен ВХУТЕМАСу. Также выставка рассказывает о советском кино и индивидуальных чертах кинематографа каждой из союзных республик.

Попков В.Е. Двое. 1966. Холст, темпера. ГТГ

Фотография очереди. 1961-1970. Театр Современник

Фотография. А.Б. Фрейндлих - в гримерной. Государственный театр имени Ленсовета. 1970-е. Фотобумага, печать. Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина

В.Э. Мейерхольд на репетиции. Фотография. Темерин А.А. Государственный театр имени Вс. Мейерхольда. «Выстрел». 1929. Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина

Евгений Халдей. Авторская печать 26х40 см. Частная коллекция

Евгений Халдей. Авторская печать 31%2C5х40 см. Частная коллекция





Евгений Халдей. Авторская печать 38х40 см. Частная коллекция





Евгений Халдей. Авторская печать 40,5х40 см. Частная коллекция

Евгений Халдей. Авторская печать 40х40 см. Частная коллекция

Евгений Халдей. Авторская печать 49х40 см. Частная коллекция

Евгений Халдей. Авторская печать 60,5х40 см. Частная коллекция

Инфанте-Арана Ф. Идея бесконечности. Спираль «Слабый побег». 1965. Из цикла «Спирали». Бумага, темпера, гуашь, тушь, перо, аэрография. ГТГ

Москвин И.М. Конец 1920-х годов. Музей МХАТ

Н.П. Ходасевич-Леже. Родион Щедрин. Дубна (имущество города)

Н.П. Ходасевич-Леже. Майя Плесецкая. Дубна (имущество города)

Н.П. Ходасевич-Леже. Владимир Маяковский. Дубна (имущество города)

Н.П. Ходасевич-Леже. Дмитрий Шостакович. Дубна (имущество города)

Н.П. Ходасевич-Леже. Максим Горький. Дубна (имущество города)

Н.П. Ходасевич-Леже. Петр Чайковский. Дубна (имущество города)

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