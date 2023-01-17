Выставка графики, живописи и скульптуры «День студента» открывается в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 22 января по 5 февраля выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК и РОО «Мастер-Класс» проводят выставку «День студента». В экспозиции представлены живописные, скульптурные и графические работы более 20 художников, посвящённые времени студенческой юности.

Студенческая жизнь часто ассоциируется с постоянной дорогой в Институт, с бесконечным количеством набросков, с бессонными ночами и c душевными разговорами в компании одногруппников. Но за общепринятой стандартизацией образ самого студента часто обезличивается.

Проект является поиском диалога между нынешними студентами, преподавателями и выпускниками МГАХИ им. В.И. Сурикова. Представленные работы раскрывают новые образы, характеризующие жизнь студента творческого ВУЗа изнутри, на чувственном уровне.

Репрезентация студенчества сквозь призму личности каждого из участников выставки способствуют визуализации внутреннего состояния художников на протяжении нескольких поколений.

Вход свободный.

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