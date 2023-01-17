Солнце Африки в московском январе

Как ненадолго отправиться на самый жаркий континент, не покупая билет на самолет? Солнечной красоте Африки посвящено немало книг, песен и фильмов, но, пожалуй, всю палитру ее красок способна передать только кисть талантливого художника.

15 января в доме причта храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове открылась выставка современных африканских художников «Про Африку с любовью», организованная АНО "Центр общественной дипломатии" (руководитель – Татьяна Жоливе) и Международной ассоциацией "GATINGO" под руководством Татьяны Тудвасевой.

Что же рассказывают о своей родине авторы картин: Ларри Оту, Нии Т.Милс, Максвелл Боади, Пол Акики, Эрманн Замену, Фофа Рабеаривело, Ацбеха Негга Тесфае и Теводрос Абебау Зелеке? На каждом полотне нам открывается разная Африка: традиционная и современная, сельская и городская, созерцательная и устремленная вперед, но всегда живая, яркая и самобытная. Ее народы тоже во многом несхожи, но их объединяют любовь к родной земле, способность творить красоту и вкладывать душу в свои творения. Возможно, именно эти вечные ценности сблизили африканский континент с нашей страной, став основой крепкой дружбы, о которой говорили почетные гости мероприятия: Патриарший экзарх Африки, Митрополит Клинский Леонид; настоятель храма преподобного Моисея Мурина в Южном Бутове иерей Илия Анатольевич Сычев; настоятель храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан (Залетов); президент Союза Африканских Диаспор России профессор Зенебе Кинфу и атташе по вопросам культуры и образования посольства Буркина-Фасо в России Тимбкьета Даниель Савадого. Диалог культур продолжился на сцене, где о любви, дружбе и рождественском чуде спели музыканты ансамблей "Мурин бэнд" и "Симба" (солист - Серафим Макангила). О возможностях открыть для себя Африку с помощью крупнейшего авиаперевозчика континента рассказала представитель Авиалиний Эфиопии (Ethiopian Airlines) Елена Константинова.

На выставке также представлена уникальная коллекция предметов эфиопской христианской традиции, собранная известным исследователем-эфиопистом Андреем Ситниковым. Увидеть экспозицию можно до пятого февраля текущего года (запись на экскурсии по email: africanclub@yandex.ru).

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