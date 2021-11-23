Итало-российская выставка «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева, Итальянский Институт культуры в Москве и Фонд Кверини-Стампалья (Венеция), при поддержке Посольства Италии в РФ и АО ЮниКредит Банка, в рамках перекрестного года музеев Италии и России 2021-2022, представляют итало-российский выставочный проект «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта». Генеральный партнер проекта – компания KERAMA MARAZZI. Кураторы: Джандоменико Романелли, Паскалин Ватен и Юлия Ратомская.

Данный проект зародился в Италии. Кураторы Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен занимались историей особого сюжета — «панорама Венеции» — зародившегося в рамках жанра городского пейзажа ведуты, а также изучали уникальную панораму Венеции художника Джованни Бьязина, длина которой около 23 метров. Эта панорама была создана в качестве особого художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции – предшественницы прославленных Венецианских Биеннале современного искусства. Итальянская версия проекта с большим успехом прошла с июня по октябрь 2021 года в музее Кверини-Стампалья в Венеции.

Представляемая московской публике выставка рассказывает о становлении жанра «панорама Венеции» на протяжении веков, а также о панорамных видах города на воде «с высоты птичьего полета».

В итало-российской версии выставки произведения из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева добавили в экспозицию тему венецианской ведуты XVIII века, не только сохранившей на холсте и бумаге изменившиеся или оставшиеся неизменными виды города, но и зафиксировавшей традиции венецианской видовой живописи Антонио Каналетто, Микеле Мариески и других венецианских художников.

Выставка покажет уникальные панорамы Венеции XV-XVIII веков, разглядывание которых в течение столетий вдохновляло европейскую публику совершать путешествия в город на воде. С помощью современных технологий будет воссоздана «Панорама Венеции» Джованни Бьязина, а также впервые на суд публики будут представлены фрагменты копии этой диорамы, созданные Джованни Бьязином и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке.

На московской выставке посетители увидят, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт XVIII-XIX веков уникального города.

Экспонаты проекта продемонстрируют, как диорама Венеции Джованни Бьязина 1887 года стала предтечей европейского видового кинематографа конца XIX-XX веков.

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