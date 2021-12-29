РОСИЗО приглашает на выставку «Зимние сказки» в музее-заповеднике «Царицыно»

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В преддверии Нового года РОСИЗО в музее-заповеднике «Царицыно» открыл выставку произведений живописи и графики «Зимняя сказка». Экспозиция произведений из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» отражает индивидуальный, но неизменно поэтический взгляд художников на зимнюю природу, город и людей.

Зима — особое время года, когда природа чудесным образом преображается, превращаясь в сказочное царство. Произведения 1970–1990-х годов, представленные в экспозиции, различны по стилистике и эмоциональной окраске, но их объединяет полнота и искренность чувств в изображении русской зимы.

В экспозиции — работы Николая Барченкова, Виктора Харламова, Михаила Заводнова, Игоря Гаврилова, Германа Егошина, Станислава Никиреева, Анатолия Малиновского, Николая Воронкова и других авторов.

П.В. Петров. Каникулы. 1980

П.В. Петров. Каникулы. 1980

Н.И. Андронов. Ночь над Ферапонтовым монастырем. 1991

Н.И. Андронов. Ночь над Ферапонтовым монастырем. 1991

Г. Ф. Захаров. Вид от церкви Владимира в Старых садах. 1985

Г.Ф. Захаров. Вид от церкви Владимира в Старых садах. 1985

В.П. Косенков. Иней в Горках Ленинских. 1979

В.П. Косенков. Иней в Горках Ленинских. 1979

В.Г. Кокурин. Первый снег. 1982

В.Г. Кокурин. Первый снег. 1982

Выставка открыта для посещения до 30 января 2022 года.

Где? Музей-заповедник «Царицыно», Москва, ул. Дольская, д. 1.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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