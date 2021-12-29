РОСИЗО приглашает на выставку «Зимние сказки» в музее-заповеднике «Царицыно»

В преддверии Нового года РОСИЗО в музее-заповеднике «Царицыно» открыл выставку произведений живописи и графики «Зимняя сказка». Экспозиция произведений из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» отражает индивидуальный, но неизменно поэтический взгляд художников на зимнюю природу, город и людей.

Зима — особое время года, когда природа чудесным образом преображается, превращаясь в сказочное царство. Произведения 1970–1990-х годов, представленные в экспозиции, различны по стилистике и эмоциональной окраске, но их объединяет полнота и искренность чувств в изображении русской зимы.

В экспозиции — работы Николая Барченкова, Виктора Харламова, Михаила Заводнова, Игоря Гаврилова, Германа Егошина, Станислава Никиреева, Анатолия Малиновского, Николая Воронкова и других авторов.

П.В. Петров. Каникулы. 1980

Н.И. Андронов. Ночь над Ферапонтовым монастырем. 1991

Г.Ф. Захаров. Вид от церкви Владимира в Старых садах. 1985

В.П. Косенков. Иней в Горках Ленинских. 1979

В.Г. Кокурин. Первый снег. 1982

Выставка открыта для посещения до 30 января 2022 года.

Где? Музей-заповедник «Царицыно», Москва, ул. Дольская, д. 1.

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