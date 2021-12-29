Выставка современного искусства «Белое на Белом» открылась в «Аптекарском огороде»

Организаторами выставки выступило художественная некоммерческая самоорганизация Art.Boloto, основателями которой являются художницы Ольга Туманова и Василиса Лебедева, совместно с ботаническим садом МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке философского факультета МГУ. Приглашенным куратором стал номинант Московской Арт Премии, руководитель кураторскрого центра «Burganov.Art», преподаватель МГУ на философском факультете Александр Бурганов. Он рассмотрел тему выставки с точки зрения современного переосмысления темы минимализма.

Минимализм — движение в изобразительном искусстве, зародившееся в Нью-Йорке в конце 1960-х годов. Его представители пытались избавить свои произведения от каких-либо вневизуальных ассоциаций. С целью дать зрителю мгновенный чисто визуальный отклик они обращались к использованию резких граней, простой формы и линейного, а не живописного подхода. Произведения минимализма характеризуется крупными, упрощенными, обычно геометрическими формами, использованием стекловолокна, пластика, листового металла или алюминия, оставленными необработанными или полностью окрашенными в открытые цвета

Эстетика минимализма оказала большое влияние на все сферы визуальной культуры современного общества. Однако искусство минимализма напрямую в современной художественной практике почти не представлено. Нам интересно проявить реверберации, постепенно стихающее и вновь возникающее эхо искусства минимализма в практиках современных молодых художников.

Для выставки в результате открытого open call из 150 заявок были отобраны художники из Москвы, СПб, Владимир, Калуги, Екатеринбурга. В формате резиденции они неделю создавали свои проекты, обращаясь к идее минимализма.

Резиденция, кроме достаточно изматывающего монтажа на морозе, включила параллельную программу в уютной атмосфере старинной ботанической Лаборатории.

В составе организаторов резиденции принял участие участие Василий Березин — режиссёр, актёр, композитор. Художественный руководитель Бинарного Биотеатра и Бинарного оркестра. Номинант на Золотую Маску. Участник фестивалей NEt и других, поставил более 40 спектаклей. Ректор института Факт. На открытии Василий вместе с резидентами подготовит перформативную часть

Также во время резиденции прошел ряд интересных встреч и мастер-классов. Например, лекция об NFT от Ольги Звагольской, основателя культурного пространства «Третье место» и NFT-платформы Third Place NFT. Художники показали свои портфолио музейным кураторам из ММоМа — Еленой Шевелевой и Светланой Дорогиной.

Кроме того, уже по сложившейся традиции в рамках резиденции состоялся мастер-класс от Ольги Тумановой и Василисы Лебедевой по раскрытию художественного альтер-эго. Также была проведена лекция «Я-бренд» для творческой реализации от Вероники Беляевой, креативного директора, визуального консультанта и fashion-стилиста, преподавателя БВШД на отделении Fashion Stylist и Image Making.

О проявлениях минимализма в современных архитектурных формах, музыке и искусстве резидентам рассказала Мария Фильштинская — руководитель студии архитектуры и дизайна MVF Interiors.

И, наверное, самое ценное, — резиденты могли пообщаться друг с другом и другими специалистами арт-среды в неформальной обстановке.

Неделя пролетела незаметно. И уже сегодня в парке под открытым небом на белом снегу можно увидеть 24 белых проекта — скульптуры, инсталляции, интерактивные объекты, а также звуковые и AR работы.

Экспозиция условно разделена на три смысловых блока:

Юлия Арнаутова. Тающий объект

Карина Аванеся. Одно неверное касание

Алина Власова. Внутрь себя

Первый — «Точка и линия на плоскости» — отсылает к текстам Василия Кандинского об абстракции. В этот блок вошли работы, своей формой отсылающие к простым первоформам (круг, куб) и архитектуре. Здесь можно увидеть серию объектов от Марго Макаровой «Frame», которые представляют собой рамки, через которые художница предлагает по-новому взглянуть на окружающую нас действительность. В интерактивной инсталляции «Внутрь себя» Алина Власова предлагает уже посмотреть на себя — работа выполнена в форме большого зеркального короба. «Тающие объекты» Юлии Арнаутовой — временная скульптура изо льда, которая растает с потеплением, поднимает вопрос времени и усилий художника. Тему хрупкости и временности затрагивает Карина Аванесян в работе «Одно неверное касание»: белый объект включает в себя хрупкую стеклянную колбу с черной жидкостью, которая угрожает белоснежному пространству.

Елена Соколова. Заготовка смысла

К первичным простым формам отсылают работы художниц Элины Марусовой в объекте «Блок 1:2» и Елены Соколовой «Заготовка смысла». Используя разные материалы, художницы рассуждают о минимализме изначального материала.

Наталья Попова. 0101

Антон Тищенко. Белый дуальный куб

Куб и шар — еще две основы любой архитектурной формы, представляют собой отдельные арт-объекты у Натальи Поповой в скульптуре «0101», Антона Тищенко «Белый дуальный куб», Арины Андриановой «Снежный ком Несвободы». С первого взгляда они просты, но при ближайшем рассмотрении полны неочевидных смыслов.

Тимофей Максимов. Пустой город

Тимофей Максимов в своей работе «Пустой город» обращается к архитектуре минимализма и рассматривает сами здания как набор минималистичных форм. Границы архитектуры становятся самостоятельным объектом в работе Кристины Кузнецовой. Группа художников-авторов работы «Зимний сад», Екатерина Дронова, Ольга Маркова, Борис Рукавишников, размышляют над смыслом искусства. Так скульптурная группа из трех объектов из тонкого пластикового каркаса выглядит, словно классические скульптуры, покрытые тканью от холода на зиму, но на самом деле внутри пустота.

Екатерина Дронова, Ольга Маркова, Борис Рукавишников. Зимний сад

Второй блок «Пульсирующая материя» представляет работы, переосмысляющие тему живых и не живых материй, а также объекты, связанные с темой мифов, новых биологических форм и сознания человека.

«Три товарища» — скульптурная группа от Юлии Каптур — отсылает к упрощенным формам садового декора, и по своей форме напоминает архаичные скульптуры.

В инсталляция «Прятки» художницы из Екатеринбурга Анастасии Пищугиной на стволах деревьев при наведении светом начинают высвечиваться неоном орнаменты по мотивам финно-угорской мифологии древнего Урала и Большого Шигирского идола, возраст которого более 11 000 лет.

Галина Андреева. Lego time

Простые формы игры Лего образуют новые зооморфные формы с ветками растений в «LEGO TIME» — сайтспецифичном объекте Галины Андреевой.

Василиса Лебедева. Кокон

Природные и искусственные материалы соединяет в своей работе «Кокон» Василиса Лебедева, работая с темой внутреннего убежища. Работа дополнена саунд-артом.

Алена Кузнецова. Белое и думы

С темой упущенного времени и возможностей работает Алёна Кузнецова, предлагая в своей иммерсионной работе «Белое и думы» поиграть с баскетбольным кольцом.

Джон Пешков. Попытка изобрести дерево № 11372221

Художник Джон Пешков в своём проекте «Попытка изобрести дерево № 11372221» размышляет о том, как может выглядеть природа в апокалиптическом будущем.

Работы, связанные с новыми технологиями и дополненной реальностью, составили заключительный третий блок «GO 1».

Инсталляция Даниила DANET «XYZ» — не только объект, но и действие. Ее форма сгенерирована случайным образом с помощью чисел, указывающих координаты движения основных направляющих линий.

Совместный проект Александра Соколова и Александра Макарова «Danger Zone» представляет собой объект с дополненной реальностью. В этой работе художники обращаются к геймерской тематике, к механике игрового процесса с сужающейся картой поля в играх жанра «Королевская Битва», проявляя принцип минимализма в отсечении вторичных образов и оставляя от игры только функцию.

Иван Калиничев. Imaginary bells

AR-скульптура от Ивана Калиничева «Imaginary bells» виртуально возвышается над парковым полем, отсылая к образу классических русских колоколен. Традиционный ландшафт – белая форма на белом снегу.

Лена Бузуева и Юлия Немова представляют свою звуковую и AR-инсталляцию «Ты». В описании ее художницы заявляют: «Не о чем больше разговаривать, нет никакого другого смысла, кроме одного единственного слова».

Резиденты Art.Boloto. D.A.O.

Кроме того, на выставке представлен специальный проект «D.A.O.» от резидентов самоорганизации Art.Boloto: Группы АМ, Лилии Ким, Василисы Лебедевой, Александра Соколова, Алены Троицкой, Ольги Тумановой, Стаса Туманова, Полины Хорошиловой, Ксении Шараповой. Рассуждая о теме минимализма, художники обратились к даосским практикам и восточной философии: китайские сады, чайные церемонии, медитация и сад камней… Сейчас термин «D.A.O.» — это аббревиатура, «децентрализованная автономная организация» — автономная система в блокчейне, которая управляется с помощью программного кода и не зависит от пресловутого человеческого фактора. В «D.A.O». отсутствует иерархическая структура, а все участники системы имеют одинаковые права и могут голосовать за изменения в протоколе наравне с другими участниками. Художники решили визуализировать цифровое проникновение прогресса в искусство и создали сад камней, по форме повторяющий QR-код ссылки на проект.

Открытие выставки прошло 23 декабря в закрытом формате в «Оранжерее экзотических растений». Вечер начался с кураторских экскурсий по уличным объектам от координаторов проекта Полины Агеевой и Семена Жорина и продолжился уже в атмосфере тропической оранжереи. Состоялся перформанс художника Даниила Двинских «100 графических работ Даниила Двинских», в ходе которого девушка-перформер опускала бумажные работы в цемент и создавала из них форму камня. Вечер продолжила коллективная постановка от культового панк-режиссёра Василия Березина, основателя андеграундного театра «Binary Biоtheater», с участием художников-резидентов.

Атмосфера минимализма поддерживалась и в музыке вечера — прозвучала специальная живая электронная композиция от творческого объединения «НАЙС», участники которого выступали на официальных мероприятиях Burning Man в России и сотрудничают с лейблом Level Dva под именем Isnomad.

Торжественный праздничный фуршет в стилистике выставки нашел свое отражение в dress code художников и гостей — белый цвет.

Организаторы выставки выражают особую благодарность фонду «Четверг» за помощь в организации мероприятия.

Выставка завершит работу 23 февраля 2022 года. За это время пройдёт ещё несколько открытых кураторских экскурсий. Посетить выставку могут все гости «Аптекарского огорода» в часы работы парка по адресу – Москва, Проспект мира, д. 26, стр. 1.

Фото – Станислав ТУМАНОВ, Лейла КОРКЕЛИЯ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.