В Москве прошло закрытие фотовыставки «Внутренний свет 75+»

Накануне Нового года в саду «Эрмитаж» прошло торжественное закрытие уникальной фотовыставки «Внутренний свет 75+». Этот один из проектов Исследовательской Службы «Среда», некоммерческой организации, которая более 10-ти лет реализует научные, научно-просветительские и социокультурные проекты. Основателем и идейным вдохновителем группы является Алина Юрьевна Багрина.

В чем уникальность, спросите вы? А в том, что все эти фото настолько непривычны нам, обывателям, настолько глубоко эти глаза на портретах смотрят прямо в душу, что оторопь берет. Невольно замедляешь шаг и смотришь в ответ. И что видишь? А видишь свет. Всеобъемлющий и всепроникающий. Видишь жизнь.

На портретах пожилые люди. В своей повседневной жизни, без прикрас и без фильтров. Вот прямо такие, какими их увидели случайные фотографы. Фотовыставка – это финал конкурса, который проводила исследовательская служба «Среда» на протяжении полугода. Около 1600 фотографий были присланы на суд членов жюри. В их числе — телеведущий, блогер, путешественник Сергей Доля, директор «Русс Пресс Фото» Василий Прудников, фотограф Ольга Папина, телеведущая Тутта Ларсен, актриса Дарья Носик, оперный певец Владимир Потанский, Народный артист РФ Александр Филиппенко, специальный фотокорреспондент МИА Россия Сегодня, певица Мариам Мерабова и другие. Еженедельно они выбирали наилучшие работы. Победители получили денежные призы и именно их работы были выставлены в «Эрмитаже».

География участников обширная – вся Россия! Фото присылали из деревень и сел, горных аулов и мегаполисов. Возраст участников-фотографов – средний. Почему -то именно люди среднего возраста увидели в фотопортретах тот самый внутренний свет.

По итогам было отобрано около двадцати фото, которые украсили аллею парка. У каждого фото своя история. Вот, например, «Кладезь воспоминаний», фотограф Анастасия Котова. На портрете изображена Лидия Валентиновна на чердаке своего дома.

Этот чердак — настоящий кладезь воспоминаний о молодости и любви. С трепетом героиня портрета рассматривает каждую вещицу и вспоминает, как однажды в рождественский сочельник ей приснился суженый, с которым они рука об руку прошли через всю жизнь.

«Фотографироваться Лидия не любит, но когда смотрит на свои старые вещицы, забывается и погружается в воспоминания. Видишь в ее глазах слёзы умиления и какую-то тихую грусть, а, вместе с тем, лицо ее светлеет, становится счастливым. Ведь прошлое кажется, с одной стороны, таким далеким, но с другой, будто все происходило ещё вчера! Будто старость — это всего лишь слово, а душой человек молод всегда! Именно так и говорит Лидия, глядя на свадебное платье и фотографии, где она, совсем юная, стоит рядом с супругом, с которым прожила всю жизнь», — так рассказывает автор о свей героине.

А вот, знакомьтесь: «Максимыч», фотограф Даниил Конторович. «Я встретил Максимыча, играющего на аккордеоне, у Севкабеля. Одну за другой он душевно и живо выдавал различные песни. Энергичность, открытость сразу привлекла внимание. Мы разговорились, я сделал несколько фотографий. Он, щедрая душа, с ходу подарил мне кофту (на следующий день у меня был День рождения). Максимыч – вдовец. Он играет на аккордеоне, чтобы собрать денег на обелиск для себя и своей покойной жены. Это его заветное желание. Шутка в том, что цель постоянно отдаляется от него: сын кидает на деньги, его грабят, он теряет кошелек с крупной суммой денег. Судьба не считает, что ему пора на покой. А он не теряет оптимизма» — комментирует позитивный кадр автор фото.

А вот «Красная косынка», фотограф Юлия Макарова. «На фото – тетя Зоя. Она живет в Нижегородской области в поселке Шиморское. Сейчас тете Зое – 90 лет. Я пришла к ней и заявила, что буду ее фотографировать. Она ушла в дом и надела красную косынку. А потом пряталась за дверью, потому что очень стеснялась – ее никто не фотографировал вот так вот – праздно. Она всю жизнь работала: на заводе и в поле во время войны, потом при больнице, тушила свой дом, строила новый, ухаживала за парализованным мужем, хоронила сына. Да еще хозяйство – огород, куры, козы… А тут вот, на тебе – красная косынка», — вспоминает фотограф.

И таких историй великое множество. За каждым кадром, за каждым портретом – своя. Порой трудная, тяжелая, порой – невыносимо трогательно звенящая, светлая.

На закрытии выставки собрались люди неравнодушные. Даже мороз и снегопад не смогли загнать гостей мероприятия в теплое кафе, и диалоги у портретов продолжались очень долго. Гости делились впечатлениями, кто-то со слезами на глазах вспоминал своих пожилых родственников, кто-то со светлой ностальгией рассказывал о своей бабушке, увидев ее образ в одном из портретов.

Но все в один голос заявили, что дело сделано важное, значимое и для пожилых, и для молодых. Старость может быть светлой. Должна быть! И в силах молодых добавить света в жизнь стариков – заботой, поддержкой, участием.

Параллельно с выставкой проводился и опрос посетителей. Им задавалось всего несколько вопросов. И основной из них – видите ли вы свет на этих фото? Ответ единогласный – да!

Также «Средой» проведено арт-исследование. Очень занимательные наблюдения:

1. Кто эти люди, — те, кто посылает фотографии, делится информацией, заполняют анкеты, пишут эссе и даже благодарят организаторов за идею проекта и живой человеческий интерес? Кто угодно. Нет зависимости ни от возраста, ни от пола, ни от образования.

2. Как выглядит «Внутренний свет 75+», если попробовать описать одним словом? Внутренний свет — добрый.

3. Люди «гаснут» от тяжелой жизни или начинают светиться? Мы не знаем. Однозначного ответа, скорее всего, нет. Но если почитать о жизненном пути наших героев, видим, что большинство из них прошли сложный жизненный путь, и живут в тяжелых условиях. Но свет — «вопреки».

4. В сравнении со половозрастной статистикой по РФ, портретов дедушек получено заметно больше, чем можно было бы ожидать.

5. Если посмотреть на отличия «бабушек» от «дедушек», то бабушки чаще сфотографированы на фоне сельской жизни, они говорят о том, что прожили трудную жизнь, что они заботятся о детях и внуках и хотят жить дольше. Дедушки – несколько чаще в городах или на природе, среди их дел – спорт и творчество, они «молоды душой» и живут «здесь и сейчас». Анализируя ответы, есть возможность предположить гендерную специфику восприятия времени, что важно для «Среды», так как пересекается с ранее сделанными наблюдениями.

6. Природа, город, деревня. Самые «спокойные» герои – на природе. В деревнях люди чаще говорят о тяжелой жизни и об усталости. Городские портреты: «возраст это просто цифра», больше радости и благодарности.

7. Четверть полученных портретов – черно-белые. На них чаще изображены мужчины.

8. Герои портретов отвечали на пять открытых вопросов. Общий массив ответов, несмотря на светящиеся лица, оставляет тяжелое впечатление. Обращают на себя внимание «пустоты»: то, о чем герои не упоминают. Сравнительно мало упоминаний о Боге, вере, молитве. Нет упоминаний о церкви. Также не говорят про государство, про социум (общество вокруг), про институты социальной поддержки. Практически все упоминают болезни и одиночество. В этом одиночестве, похоже, растворяются современные программы поддержки пожилых людей. Старость оставляет один на один со своим временем, и если в человеке нет «внутреннего света» … лучше и не думать.

9. Возможно, в числе главных находок «Внутреннего света» — это совпадающие ответы на вопросы «в чем смысл жизни» и «что дает силы в старости». Обобщая, не исключено, что смысл жизни — это именно то, что дает силы в старости.

10. Впрочем, «внутренний свет» — это семья и любовь.

Есть над чем задуматься, не правда ли? Пока не все потеряно…

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