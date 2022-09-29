РОСИЗО провел стратегическую сессию «Единая модель продвижения российских музеев»

В Истре состоялся второй модуль стратегической сессии «Единая модель продвижения российских музеев», организатором которой выступил РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ. Сессия объединила руководителей и сотрудников музеев из более чем 30 регионов страны.

Елена Харламова и Ольга Галактионова

Основная задача «Единой модели продвижения российских музеев» – организация работы по развитию и коммуникационному сопровождению деятельности музейного сообщества России. В рамках сессии состоялись презентации экспертов и представителей музеев на тему актуальных PR инструментов и технологий продвижения в социальных сетях, особенностей взаимодействия с региональными органами власти и той поддержке, которую они оказывают. Также обсуждались аспекты музейного маркетинга и подготовки сувенирной продукции, вопросы правового регулирования цифрового искусства (NFT) в России и возможностях для российских музеев, о новых инструментах хранения, экспонирования и передачи интеллектуальной собственности и др.

Стратегическую сессию открыла директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова. В своем выступлении она рассказала о важности продвижения музейной деятельности, современных механизмах привлечения новой аудитории в музеи, а также об особенностях нового регламента защиты выставочных планов на следующий год.

«Мне очень нравится живой интерес к этому проекту. Основной фокус должен быть сделан на том, чтобы музеи представляли свои проекты ярко и интересно, отвечали на вопросы, для кого они это делают, что хотят донести и как об этом узнают люди. Эти нововведения вносятся в создаваемый регламент. Мы посчитали, что важно регламентировать работу и понимать, чем у нас будет жить музей. Потому что, если не идет посетитель, вопрос – зачем ты это делаешь? Что ты хочешь интересного рассказать о стране, о культуре своим жителям, посетителям музея», — отметила Елена Харламова.

Виталий Зотов

Иван Лукошин, Ольга Галактионова

Марина Юденич

Спикерами мероприятия выступили: Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, писатель и общественный деятель Марина Юденич, заместитель директора «Росконцерт» Светлана Кондратьева, старший юрист «Аграновская и партнеры» Марат Абдулкадыров, руководитель платформы UNICORN WHALES (цифровой NFT банк) Михаил Хохлов, руководитель платформы PRO.Культура.РФ, ведущий эксперт программы «Пушкинская карта» Александр Минаев, эксперт по арт-фандрайзингу Евгения Карпанина, директор Московской Арт Премии, начальник отдела культурно-массовых мероприятий парка «Зарядье» Иван Лыкошин, основатели PR-агентства «Бедуш и Маренникова» Елена Бедуш и Ксения Маренникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов.

За три дня работы стратегической сессии участники обсудили, как сформировать эффективную маркетинговую модель музейного продукта, грамотно выстроить отношения со своими потенциальными гостями и привлечь их в музей. Также определили новые методы и современные подходы развития музеев и музейных продуктов. Одним из центральных вопросов стало продвижение и популяризация программы «Пушкинская карта», аналогов которой ранее не было не только в России, но и в мире.

Евгения Карпанина

В рамках сессии прошел интенсив на тему «Стратегический арт-фандрайзинг», подготовленный Евгенией Карпаниной, экспертом в области маркетинга, рекламы и фандрайзинга. «Руководителей музеев можно назвать продюсерами: они ищут аудиторию, финансирование, контент», — отметила Евгения Карпанина. В своем выступлении она рассказала о способах привлечения спонсоров и об основных методах изучения и мониторинга потенциальных инвесторов сотрудниками музея.

Сергей Мещанкин, Екатерина Проничева

По итогам мероприятия участники обменялись опытом и практическими кейсами, что позволит в дальнейшем внедрить позитивные изменения и новые форматы в музеях по всей России.

В 2023 году РОСИЗО планирует провести следующий модуль стратегической сессии «Единая модель продвижения российских музеев», в ходе которого пройдут практические интенсивы на самые актуальные темы для музейного сообщества России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.