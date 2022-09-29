Два топ-менеджера Пятого канала вошли в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

Два топ-менеджера Пятого канала стали лауреатами престижного корпоративного рейтинга менеджеров страны. Заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Марина Белова и начальник финансово-экономического управления Екатерина Рыжова стали лучшими в своих номинациях. Ассоциация менеджеров представила ежегодный рейтинг в 23-й раз.

Марина Белова вошла в список лучших в номинации «Топ-100 директоров по маркетингу» в категории «Медиабизнес». Марина Владимировна курирует в компании такие направления, как маркетинг, эфирное программирование, медиа исследования и аналитика, импакт миссия, производство программ, сериалов, проектов, шоу, нью-медиа, закупка и продажа контента, продюсирование эфирных и внеэфирных кампаний по продвижению бренда и контента. Также является генеральным продюсером, автором и соавтором многих мероприятий. Напомним, что Марина Белова входит в рейтинг четвертый год подряд.

В настоящее время Пятый занимает уверенное четвертое место в ТОП-5 популярных федеральных каналов в базовых аудиториях «Все 18+» и «Все 4+». Пятый канал несколько лет остается лидером среди национальных вещателей по среднесуточному времени просмотра в целевой аудитории «Все 25–59».

Начальник финансово-экономического управления Пятого канала Екатерина Рыжова представлена в номинации «Топ-100 финансовых директоров».

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