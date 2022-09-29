Андрей Сарабьянов и Игорь Смекалов прочтут лекции об авангарде в Еврейском музее

2 октября в Еврейском музее и центре толерантности в рамках 6-го сезона кураторской школы для молодых исследователей Avant-Garde LAB пройдут две первые образовательные лекции: «Авангард и власть: созидание и разрушение» Андрея Сарабьянова и «Миссионеры авангарда и система свободных художественных мастерских» Игоря Смекалова.
Бытование авангарда в регионах России — один из наименее исследованных аспектов отечественного искусства. Миссионерские командировки художников-новаторов из столиц в регионы, а затем возвратное влияние представителей периферии на искусство столиц — существенная особенность культурной политики первых послереволюционных лет.
2 октября, 15:00 – Авангард и власть: созидание и разрушение
До революции художественные течения, относящиеся к русскому авангарду, фокусировались на создании новой концептуальной и пластической программы, нередко эпатируя публику своими выступлениями. В послереволюционные годы их задачи коренным образом меняются.
Деятельность авангардистов приобретет просветительский характер, они включаются в работу государственных комиссий и органов, пытаясь определить новую культурную политику. Работа авангардистов на рубеже 1910–1920-х годов включала музейное строительство, новое художественное образование, просвещение провинции и популяризацию современного на тот момент искусства. Многие их проекты сегодня выглядят совершенно утопическими, учитывая голод, Гражданскую войну, развал экономики и прочие тяготы времени. О том, как происходило раннее советское культурное строительство под началом авангардистов, где исследователи обнаруживают новые материалы и как выстраиваются кураторские концепции, чтобы представить эти открытия публике, расскажет Андрей Сарабьянов.
Лектор — Андрей Сарабьянов, историк искусства, автор ряда монографий и публикаций по русскому авангарду, куратор выставочного проекта «До востребования. Коллекции русского авангарда из региональных музеев», автор-составитель фундаментальной трехтомной «Энциклопедии русского авангарда» (в соавторстве с Василием Ракитиным).
2 октября, 16:30 – Миссионеры авангарда и система свободных художественных мастерских
Одним из важнейших результатов деятельности Отдела ИЗО Наркомпроса стало учреждение Государственных свободных художественных мастерских — ГСХМ (иначе СГХМ, СВОМАС) — в столице и регионах. Практически все авангардисты в регионах — это преподаватели ГСХМ. Мастера, инструкторы, их последователи-подмастерья, пролеткультовцы, представители ИЗО в Губернских отделах народного образования (Губоно), армейский агитпроп.
В лекции речь пойдет о процессе создания ГСХМ, их географии, обстоятельствах проникновения миссионеров авангарда в провинцию и беспримерном опыте утверждения ценностей живописной культуры в условиях войны. Будут рассмотрены их учебные, выставочные и музейные инициативы.
Лектор — Игорь Смекалов, доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, куратор выставок, автор монографий об Иване Кудряшове, Сергее Калмыкове, группе УНОВИС в Оренбурге.
6-й сезон кураторской школы для молодых исследователей Avant-Garde LAB проводится Центром авангарда Еврейского музея при участии «Энциклопедии русского авангарда» стартует. Главная тема нового сезона — движение авангарда из центров его создания в регионы и обратно. Результатом обучения станет создание коллективного кураторского проекта на основе материала исторического авангарда.
Подробности на сайте музея.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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