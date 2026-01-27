В Сербии состоятся гастроли Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова

«Холопы» в постановке Андрея Могучего – редкая возможность для сербской публики увидеть спектакль 2024 года. Спектакль удостоен самых важных театральных наград в России, привлекая внимание критиков и театральных кругов по всей европейской сцене.

Постановка основана на одноименной пьесе П. П. Гнедича, действие которой происходит в Санкт-Петербурге в 1801 году. «Холопы» – жизнеописание нескольких ключевых дней дворянской семьи Плавутина-Плавунцова при дворе царя Павла I. Историзм, психологическая мелодрама и трагикомедия соединены в исследовании глубоких конфликтов власти, подчинения и личных трагедий в эпоху великих потрясений. Спектакль длится 4 часа 15 минут с двумя перерывами, являющихся частью представления, во время перерывов сценические мероприятия продолжаются как на сцене, так и в фойе посредством аудиального контента и видеотрансляции, что создает уникальный театральный опыт без стандартных перерывов.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ