В Брюсселе завершил работу культурный форум Art Unites The World

26 января в Брюсселе состоялся культурный форум Art Unites The World. В проекте приняли участие художники из Нигерии, Перу, Мексики, Китая, Индии, Пакистана, Японии, Великобритании, Ирландии, Испании, Израиля, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Армении, Грузии, России и других стран. Наследие народов майя и ацтеков, буддизм, христианство, иудаизм, ислам, шаманизм - религии, нашедшие воплощение своих идей и канонов в искусстве от абстракции до реализма художников всех континентов Северной и Южной Америки, Африки и Евразии. Расскажем о российских художниках, чьи работы были представлены в этом году.

Художник Владимир Мартынов использовал цифровые технологии внедряя из в различные виды искусства. Его выставки с успехом прошли в Русском музее и в Венеции в рамочной программе Венецианского архитектурного биеннале 2023 г.

Марина Ступникова представляет работы, написанные по мотивам путешествий в страны востока. В ее работах нашло отражение смешение стилей китайского, марокканского, иудаика, реминисценции французской моды.

Главным арт-открытием стала художница SAVVA, которая представила картину «Спор» из минималистской философской серии «Простота». На квадратном полотне в середине изображено яйцо. Вечный спор о том, что первично - яйцо или курица, не дает покоя философам, биологам, представителям религий. Картина кажется своего рода порталом во что-то светлое, например, на путь духовности, ведущий к просветлению или новой жизни. Форма портала в виде яйца символична. Картина вызвала неподдельный интерес и споры искусствоведов относительно того, что хотел же показать автор. Некоторые эксперты рассмотрели в работе лица, ангелов и другие символичные фигуры, при придало дополнительной таинственности и споров вокруг картины российской художницы.

Виктор Яичников представил в рамках Форума знаковое произведение «Поклонение» 1995 года. Оно не было задумано как алтарный образ для храма и не является буквальным воспроизведением евангельского текста. Главное здесь – духовное содержание, транслируемое через свечение красок и пламенеющие образы.

Художница Юлия Дьяченко представила картину «Снежная королева» в языческих, шаманских традициях. Работа представляет зрителю образ настоящей Снежной королевы. Обширный заснеженный и загадочный регион населяли древние народы - ханты и манси. В их традиционных религиозных верованиях была представлена концепция возникновения мира.

Концепция форума была разработана в соответствии с решением Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), принятым 2 ноября 2001 года в которой отмечено, что «культурное разнообразие является общим наследием человечества». «Как источник обмена, инноваций и творчества, культурное разнообразие так же важно для человечества, как биоразнообразие для дикой природы. В этом смысле оно является общим наследием человечества и должно быть признано и сохранено в интересах нынешнего и будущих поколений».

Организаторы убеждены, что искусство - это то, что объединяет весь мир и помогает сохранить культуру и нравственные идеалы ради будущих поколений.

Мероприятие состоялось при участии Окса проекты, Международного Фонда Пушкина в Брюсселе, НууНКонсалтинг, SNEG Gallery.