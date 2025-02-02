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РОСКИНО станет партнером Фестиваля российского кино в Республике Сербской ​​​​​​​​​​​​

editor
By editor
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В городе Братунац Республики Сербской (Босния и Герцеговина) состоится кинофестиваль «IX Фестиваль российского кино Республика Сербская 2025». РОСКИНО при поддержке Минкультуры России станет официальным партнером мероприятия, предоставив для показов комедийную драму «Сказки Гофмана» (реж. Тина Баркалая), сказку «По щучьему велению» (реж. Александр Войтинский) и военную драму «Воздух» (реж. Алексей Герман-мл.). Эти фильмы уже «путешествовали» с фестивалями РОСКИНО по разным странам в прошлом году и неизменно пользовались успехом у зрителей. Республика Сербская станет новым направлением в календаре мероприятий РОСКИНО.

Организаторы фестиваля – администрация города Братунац, Дом культуры Братунац при поддержке Русского Дома в Белграде, а также первый организатор показов российского кино в Республике Сербской Радован Петкович.

Также в программе «IX Фестиваля российского кино Республика Сербская 2025» – документальный фильм «Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской»(реж. Виталий Бузуев) производства телеканала RT: премьера картины состоялась в ноябре 2024 года на Международном фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев» в сербском Дрвенграде – «Деревне Кустурицы».

Кинопоказы пройдут в Доме культуры Братунац.

В 2025 году Фестивали российского кино, которые организует РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, проводятся под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому драма «Воздух» про отряд юных летчиц станет важным фильмом программы кинопоказов в Братунаце.

Российское кино – частый гость на Балканах: РОСКИНО с 2022 года организует в Сербии показы российских фильмов, в прошлом году география включала три города – Белград, Нови-Сад и Ниш. Также в Сербии в 2023 году состоялся фестиваль российского кино и анимации «Мир чудес». В Республике Сербской российские кинопоказы проходят ежегодно.

Наши фильмы получают признание и на международных кинофестивалях, которые проводятся в странах Балканского региона. Так, совсем недавно в Сербии завершился 18-ый международный кинофестиваль «Кустендорф» (23-25.01.2025 г.). Российская кинолента «Вселение» Софии Чигировой получила специальный приз и награду «Вилько Филач» за лучшую операторскую работу. Второе место на кинофестивале завоевал фильм «Такой именно день» режиссёра Клавдии Коршуновой.

Двустороннее сотрудничество России и Республики Сербской, в том числе, и культурное, выходит на новый уровень. В 2024 году в столице Республики Сербской, городе Баня-Лука, открылось отделение Посольства Российской Федерации. В Республике расширяется изучение русского языка, возводится духовный русско-сербский культурный центр, осуществляются регулярные культурные контакты с Россией.

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