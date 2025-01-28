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РОСКИНО организовало показы российских фильмов на Калькуттском международном фестивале детского кино​​​​​

editor
By editor
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калькутта - фестиваль детского кино
Фото © РОСКИНО

В индийской Калькутте состоялся международный фестиваль детского кино Kolkata International Children’s Film Festival. РОСКИНО, продолжая работу с международными фестивалями, при поддержке Минкультуры России представило целый ряд фильмов для семейной аудитории.

В рамках киносмотра были показаны: приключенческая история о дружбе мальчика и лисенка «Мой дикий друг» (реж. Анна Курбатова), завоевавшая в 2024 году две награды Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Исфахане (Иран); фантастический фильм про космических пиратов «Пираты галактики Барракуда» (реж. Антон Борматов); драмеди из Татарстана «Бери да помни» (реж. Байбулат Батуллин) и художественно-документальный фильм «Огненный лис» (реж. Дмитрий Шпиленок), снятый на фоне живописных пейзажей Камчатки.

Зрителями стали почти тысяча человек. Познакомиться с российским кино приходили семьи с детьми: индийские зрители с удовольствием погрузились в мир приключений, интересных трогательных историй, увлекательных сюжетов.

Калькуттский международный фестиваль детского кино Kolkata International Children’s Film Festival проводился уже в 11-ый раз. Всего было представлено 116 фильмов из более чем тридцати стран. Кинопоказы состоялись на девяти площадках по всему городу. За прошедшие годы мероприятие стало важным культурным событием. В программу показов входят разные жанры детского и юношеского кино из разных стран: художественные, анимационные, документальные фильмы, а также короткометражные ленты.

На юбилейном, десятом, фестивале в прошлом году российское кино было широко представлено анимацией и художественными фильмами. Зрители увидели мультфильмы «Иван Царевич и Серый волк 5» (реж. Константин Феоктистов), «Кощей. Начало» (реж. Андрей Колпин), «Чинк: Хвостатый детектив» (реж. Григорий Вожакин), «Альмандар из деревни Альдермеш» (реж. Сергей Киатров), «Три богатыря и Конь на троне» (реж. Константин Феоктистов); короткометражные анимационные фильмы «По ту сторону» (реж. Евгений Головин, Александр Афонасьев), «Мать корабля» (реж. Евгений Головин); художественные картины «Вне зоны доступа» (реж. Анна Курбатова), «Детство Чика» (реж. Аслан Галазов).

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