Коллаборация INNIKI и Киэргэ: «Симфония вечной мерзлоты» на Неделе моды Средиземноморья в Валенсии

На Неделе моды Средиземноморья в легендарном Выставочном дворце в Валенсии состоялся показ коллекции «Симфония вечной мерзлоты» якутских брендов INNIKI и Киэргэ.

«Симфония вечной мерзлоты» представляет глубокое погружение в культуру и философию народа Саха. Эта коллекция нарядов олицетворяет величие и загадочность Якутии, где вечная мерзлота хранит не только драгоценные камни, но и дух древних традиций. Каждый элемент коллекции рассказывает историю о гармонии природы и человека, о связи между прошлым и настоящим.

Коллекция черпает вдохновение из древних мифов и легенд Якутии, которые делят мир на три части: верхний, срединный и нижний. Эти три мира отражают разные аспекты жизни и человеческой души, что находит свое выражение в дизайне и материалах коллекции.

«Мы объединили усилия, чтобы продемонстрировать миру красоту загадочной Якутии, сохраняя глубинные традиции и философию народов Севера, — говорит Галина Павлова, директор ювелирного дома Киэргэ. – Эта коллекция — мост между прошлым и будущим, соединяющий вечные ценности и современное искусство».

Важно отметить, что оба бренда — INNIKI и Киэргэ — являются резидентами креативного кластера «Квартала Труда», инновационного пространства, которое поддерживает творческих предпринимателей и дизайнеров. Это место стало платформой для обмена идеями, сотрудничества и развития новых проектов, способствуя росту культурных инициатив и популяризации якутской культуры на международной арене.

Напомним, что в сентябре прошлого года Изабелла Дордосова, основатель бренда INNIKI, подписала 10-летний контракт о сотрудничестве с представительством World Fashion Exhibition в Китае. Бренд INNIKI является финалистом АСЭ ДАР («Арктической стартап-экспедиции – Дальний Восток и Арктики России») по направлению «Дизайн одежды».