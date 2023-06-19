Российская делегация на Международном фестивале анимации в Ханчжоу (Китай)

C 20 по 24 июня российская делегация будет представлена на Международном фестивале анимации в Ханчжоу, Китай (China International Cartoon & Animation Festival (CICAF) – одном из наиболее важных мировых киносмотров, целиком посвященных анимационному кино.

Присутствие российской делегации организовано Московским экспортным центром, который представляет зонтичный стенд российской делегации, проводит деловые встречи для поиска партнеров и презентации российских компаний.

На анимационном кинорынке будут представлены проекты от студий и компаний: «Союзмультфильм», группы компаний «Рики, «Ярко», «КиноАтис», «ГрейтФрейм», «Сказка», «Спокойной ночи,малыши!», «Красный квадрат», а также кейсы сервисных компаний «Флайсаунд» и «Кириллица» и ООО «Свитклаб», «Арт 3Д Графикс», «Бабл» и «Улица Сергея Эйзенштейна».

В программу пребывания делегации на анимационном рынке войдут презентация трейлеров проектов российских участников и питчинг российских проектов, который проходит уже в третий раз.

Делегаты примут участие в официальной части фестиваля и встретятся с лидерами правительства КНР и муниципалитета Ханчжоу, специальной сессии матчмейкинга, и церемонии награждения премии Golden Monkey King, которую ежегодно вручают на фестивале.

Китайский международный фестиваль мультфильмов и анимации (CICAF) и анимационный кинорынок проводится Национальным управлением радио и телевидения, Китайской медиа-группой и Народным правительством провинции Чжэцзян, а также муниципальным народным правительством Ханчжоу, Управлением радио и телевидения провинции Чжэцзян и Чжэцзянской группой радио и телевидения. Это - первый в Китае национальный фестиваль анимации, ориентированный на мировую индустрию анимационного кино, и ключевая культурная торговая платформа, поддерживаемая проектом Chinese Culture Going-Globa

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