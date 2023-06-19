В Париже завершились «Тенишевские дни»

Завершились «Тенишевские дни в Париже» начавшиеся 8 июня 2023 года с открытия двух выставок «Тенишевские традиции рукоделия» и «По Тенишевским местам России» в Русском Духовно-культурном православном центре в Париже на набережной Бранли.

Известная просветительница и благотворительница Мария Тенишева (1858 – 1928) внесла огромный вклад в развитие образования, искусства и в продвижение русской культуры в Европе.

В 1900 г. ее супруг, князь Вячеслав Тенишев был назначен Генеральным комиссаром Русского отдела Всемирной выставки в Париже. Мария Тенишева помогала ему в устройстве Русского отдела, представила на выставке балалайки, расписанные Врубелем, Коровиным, Малютиным и ей лично. На выставке Россия завоевала 1589 наград.

В 1907 г. Тенишева представила свои эмальерные работы на выставке Национального общества изящных искусств в Париже и получила предложение устроить выставку в Лувре в павильоне Марсан. Следующая выставка была устроена в Обществе современных художников в Париже.

Выставки Тенишевой пользовались огромным успехом у парижан. С 1909 по 1914 г. выставки в Гранд-Пале в Париже Тенишева устраивала ежегодно. Выставки были устроены и в других европейских столицах: в Лондоне (1908), в Праге (1909), в Брюсселе (1912), в Риме (1914).

Тенишева открыла Европе мир русского народного творчества и мир эмалей. Во Франции она была избрана действительным членом Общества изящных искусств и членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже.

В экспозиции выставки в Париже 2023 г. «Тенишевские традиции рукоделия» представлены работы мастеров декоративно-прикладного направления, дизайнеров украшений и художников из Москвы, Брянска и Смоленска. Особый интерес вызвали вышивки созданные по эскизам Марии Тенишевой (вышивки лентами, крестом и бисером, украшения выполненные в технике ручного плетения с использованием натуральных камней и стекляруса), кружевные салфетки и дизайнерские платки. Кураторы выставки Галина Мерзликина и Ирина Кеня собирали работы созданные в «русском стиле», так любимом Марией Тенишевой.

Открыл «Тенишевские дни в Париже» и выставку директор Русского Духовно-культурного православного центра Леонид Юрьевич Кадышев напомнивший, что «мы опираемся на наше наследие. И принизить, и замолчать русскую культуру не получается».

«Сейчас мы снова проживаем новую общую историю России и Франции, которые в 1900 году общей любовью к декоративно-прикладному традиционно русскому искусству связала Мария Тенишева», отметила в выступлении куратор выставки, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни» Галина Мерзликина.

Вторая экспозиция - выставка фотографий «По Тенишевским местам России» состоит из 30 фотографий из Брянска, Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга. «Это фотографии с Тенишевского фестиваля в Хотылево, теремок во Фленово, здесь творческие люди, которых объединила Мария Тенишева и любовь к русской культуре и искусству, люди, которые создают современную культурную традицию, опирающуюся на глубокие духовные корни, как когда-то создавали Рерих, Коровин, Серов, Малютин и другие современники и друзья Марии Тенишевой», рассказала на открытии Ирина Кеня.

9 июня в рамках «Тенишевских дней в Париже» прошли лекции мастер-классы. Рассказ Галины Мерзликиной о технике горячей перегородчатой эмали, которую восстановила и модернизировала Мария Тенишева в России, а позже открыла мастерскую в Париже, где создавала свои неповторимые украшения, так полюбившиеся парижанам, мастер-класс по созданию подвески «Тенишевскоя сова» собрал за одним столом людей разных национальностей и разных возрастов, вновь объединенных Марией Тенишевой».

Программа «Тенишевских дней в Париже» завершилась 18 июня, интересными событиями стали: премьера фильма «Созидательница», презентация книги Ирины Кеня и Рене Герра и Международный круглый стол «Молодежь в диалоге культур России и Франции», который собрал в едином информационном поле представителей из России, Франции, Италии, Узбекистана и Египта. «Культурный диалог продолжается, в эти дни мы проживаем новую совместную историю, основанную на любви к искусству и культуре, от сердца к сердцу, через «рукопожатие» продолжаем традицию созидания Марии Тенишевой», рассказала Галина Мерзликина, а Лариса Кондрашкина напомнила, что привлечение к молодежи к диалогу через культуру, искусство и традиции важнейший шаг к пониманию друг друга».

Тенишевские дни в России и других странах мира станут традиционными.

Организаторы:

Фонд братьев Могилевцевых;

Тенишевский клуб;

Русский Духовно-культурный православный центр в Париже;

Российский дом науки и культуры в Париже.

При поддержке:

Фонд Русский Мир;

Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

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