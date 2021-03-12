Российская государственная детская библиотека приглашает на праздник детской книги

С 20 по 28 мар­та 2021 года Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная дет­ская биб­лио­те­ка при­гла­ша­ет чита­те­лей на Празд­ник дет­ской книги.

В эти дни биб­лио­те­ка про­ве­дет еже­год­ную Неде­лю дет­ской кни­ги, про­грам­ма кото­рой состо­ит из око­ло ста раз­но­об­раз­ных акций – встре­чи с писа­те­ля­ми и худож­ни­ка­ми-иллю­стра­то­ра­ми, лите­ра­тур­ные заня­тия, пре­зен­та­ции новых книг, пока­зы спек­так­лей, мульт­филь­мов и диа­филь­мов, мастер-клас­сы, лек­ции, шоу и мно­го дру­гих раз­вле­ка­тель­ных и позна­ва­тель­ных меро­при­я­тий для детей и взрослых.

Так, в РГДБ состо­ят­ся, в част­но­сти, встре­чи с чле­на­ми жюри, лау­ре­а­та­ми и фина­ли­ста­ми пре­мии име­ни Эду­ар­да Успен­ско­го, кон­кур­са име­ни Кор­нея Чуков­ско­го, пре­мии «Новая дет­ская кни­га» и пре­мии име­ни Саму­и­ла Мар­ша­ка – попу­ляр­ны­ми дет­ски­ми писа­те­ля­ми Ксе­ни­ей Гор­бу­но­вой, Окса­ной Ива­но­вой, Юли­ей Лав­ря­ши­ной, Ладой Куту­зо­вой, Гри­го­ри­ем Круж­ко­вым, Андре­ем Уса­чё­вым, Надеж­дой Белень­кой, Алек­се­ем Зай­це­вым, Ната­ли­ей Вол­ко­вой, Ана­ста­си­ей Орло­вой, Ксе­ни­ей Тимен­чик, Ека­те­ри­ной Соболь, Алек­сан­дрой Можги­ной, Ана­ста­си­ей Стро­ки­ной, Сер­ге­ем Махо­ти­ным Анной Игна­то­вой и Асей Петровой.

Юрий Нечи­по­рен­ко и Алек­сей Вино­гра­дов пред­ста­вят кни­гу «Огонь с Боже­дом­ки», в кото­рой рас­ска­зы­ва­ет­ся о дет­стве Федо­ра Досто­ев­ско­го. Мари­на Жиль­цо­ва пре­зен­ту­ет кни­гу-квест «Руса­ла­на». Дмит­рий и Ната­лья Козы­ре­вы пред­ста­вят кни­гу «Дето­мо­ти­ва­тор. Вос­пи­та­ние через игро­вой тре­нинг». Тама­ра Крю­ко­ва рас­ска­жет о кни­ге «Две­ри нерас­ска­зан­ных исто­рий». Био­лог по обра­зо­ва­нию Ири­на Цхай позна­ко­мит с кни­гой позна­ва­тель­ных ска­зок «Храб­рое семеч­ко. Гриб­ные исто­рии». Еле­на Несте­ри­на пре­зен­ту­ет кни­гу стра­ши­лок «Мага­зин «Белые тапоч­ки». Так­же с чита­те­ля­ми встре­тят­ся писа­те­ли Гали­на Дяди­на. Ната­лья Кар­по­ва, Миха­ил Лука­ше­вич, Мари­на Тара­нен­ко и ком­по­зи­тор Алек­сандр Пинегин.

Кро­ме это­го чита­те­ли смо­гут посе­тить лите­ра­тур­ное заня­тие «Сини­цы и их род­ня» по кни­ге швед­ско­го писа­те­ля Сте­фа­на Касты и худож­ни­ка Стаф­фа­на Уль­стрё­ма и мастер-класс по созда­нию пти­чье­го моби­ля. В свою оче­редь на лите­ра­тур­ное заня­тие «Миш­ка Макс отправ­ля­ет­ся в путь» чита­те­ли при­гла­ша­ют­ся вме­сте со сво­и­ми игру­шеч­ны­ми мед­ве­дя­ми. Каж­до­му мед­ве­дю будет выдан чита­тель­ский билет.

Так­же будут пока­за­ны спек­так­ли «Хаме­ле­он идёт в гости» камер­но­го теат­ра «Сны сло­на», «Сум­ка Жела­ний» теат­раль­но­го про­ек­та «Игра­ем кни­гу», «Ака­де­мия кани­кул» теат­раль­ной сту­дии «Мастер­ская Брус­ни­ки­на», интер­ак­тив­ный мюзикл «Чудо-дере­во» дет­ско­го теат­ра А‑Я, «Сад­ко» камер­но­го музы­каль­но­го теат­ра «Эль Арт» и «Пеп­пи» от «Теат­ра в чемодане».

Состо­ят­ся сеан­сы мульт­филь­мов «Лун­тик. Ново­год­няя ёлка», «Луно­дач­ни­ки», «Аляс­ка», «Кидз», «Сло­ва на склоне», «Тер­ра­ко­то­вая армия», «Боль­шой и малень­кий», «Букаш­ка-Денс», «Послу­ша­ние», «Идёт коза рога­тая», «Шка­фо­вы».

О том, как спра­вить­ся со сво­и­ми эмо­ци­я­ми на пси­хо­ло­ги­че­ском мастер-клас­се рас­ска­жет педа­гог Еле­на Улье­ва. Игры для раз­ви­тия слу­хо­во­го вни­ма­ния про­ве­дёт лого­пед, дефек­то­лог Еле­на Мол­ча­но­ва. В свою оче­редь актёр и режис­сер Театра.doc, созда­тель теат­раль­но-обра­зо­ва­тель­но­го про­ек­та «Театр сто­ри­тел­лин­га» Кон­стан­тин Кожев­ни­ков даст мастер-класс «Сто­ри­тел­линг в теат­ре и в жиз­ни». Мастер-клас­сы по актёр­ско­му мастер­ству про­ве­дут теат­раль­ные сту­дии «Фора» и «Фаб­ри­ка теат­ра». Их участ­ни­ки попро­бу­ют себя в роли актё­ров и узна­ют, как сце­ни­че­ское дви­же­ние, вокал, ора­тор­ское искус­ство и дру­гие теат­раль­ные дис­ци­пли­ны могут при­го­дить­ся в повсе­днев­ной жизни.

Посе­ти­те­ли Неде­ли дет­ской кни­ги в РГДБ так­же смо­гут послу­шать целый ряд лек­ций: «Ана­то­мия: от макуш­ки до пят», «Каким будет мир, когда мы вырас­тем: тех­но­ло­гии буду­ще­го», «Что дума­ют роди­те­ли о чте­нии детей?», «Как ты можешь изме­нить жизнь на пла­не­те?», «Жизнь на МКС».

На встре­че с путе­ше­ствен­ни­ком, писа­те­лем-нату­ра­ли­стом Ками­лем Зиган­ши­ным чита­те­лей ждет видео-рас­сказ о кру­го­свет­ной экс­пе­ди­ции с посе­ще­ни­ем Аляс­ки, стран Цен­траль­ной и Южной Аме­ри­ки, Огнен­ной зем­ли, коро­лев­ства Бутан, Камчатки.

На книж­но-науч­ном шоу «Магия кни­ги» при помо­щи физи­ки, химии и био­ло­гии будут про­ве­де­ны иссле­до­ва­ния при­клю­че­ний люби­мых книж­ных героев.

Центр эко­но­мии ресур­сов пред­ста­вит игру-стра­те­гию «Хра­ни­те­ли зем­ли» — первую настоль­ную эко­ло­ги­че­скую игру, создан­ную на осно­ве коопе­ра­ци­он­ной игро­вой меха­ни­ки. Состо­ит­ся так­же пре­зен­та­ция настоль­ной игры-сто­ри­тел­лин­га «Короб­ка ска­зок» и серии игр «Мир ска­зоч­ных историй».

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