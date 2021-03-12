Войти в историю: жизнь, творчество и персонажи Сергея Михалкова

В 2021 году отмечается 108‑я годовщина со дня рождения Сергея Михалкова. Поэт, писатель, драматург, автор текстов к гимнам СССР и России – о Михалкове можно говорить и писать сутками. При всех своих достижениях, наградах и регалиях народную славу мастер получил благодаря своим произведениям для детей. Сергей Владимирович действительно много писал и переводил для малышей. Его стихи и сказки можно найти в каждом доме, в любой домашней библиотеке.
Как творил Сергей Михалков и почему герои его произведений моментально становились любимцами детворы – в сегодняшнем материале о легенде отечественной литературы.
В начале было слово
И слово это было на немецком. Михалковы были потомственными дворянами, и к маленькому Сереже с детства была приставлена гувернантка. Эмма Розенберг – так ее звали – была немкой по происхождению и отличалась довольно крутым нравом. Дети ее побаивались и слушались беспрекословно. Наставницей Розенберг была отменной – Михалков освоил немецкий язык одновременно с русским и без труда читал Шиллера, Гете и других классиков в оригинале.
Сергей обожал эти уроки, хотя ему было непросто освоить произношение. Как гласит семейная легенда, однажды няня случайно опрокинула коляску с ним, и Михалков от испуга начал заикаться. Эта особенность доставляла больше огорчений Владимиру Александровичу, отцу мальчика, чем самому Сереже. Окружающие всегда отмечали поразительную самоуверенность и обаяние будущего писателя – казалось, ничто не может поколебать его веру в себя.
Начальное образование Михалков получил дома, в подмосковном поместье, а когда семья переехала в Москву, Сергей пошел сразу в 4 класс. Умение очаровать кого угодно пригодилось ему и в школе – оно помогло наладить отношения в новом коллективе, хотя поначалу дети пытались дразнить Сережу из-за заикания. Сегодня это назвали бы развитым эмоциональным интеллектом. Этот дар еще не раз сослужит Михалкову добрую службу.
Стихи, сказки и любимые персонажи
Когда стихотворение Сергея «Дорога» было опубликовано в ростовском журнале «На подъеме», начинающему поэту было 15 лет. Но по-настоящему известным он стал после издания в 1935 году легендарной поэмы «Дядя Степы», который стала классикой детской литературы.
Дядя Стёпа. Художник Ювеналий Коровин
Среди персонажей Михалкова, Дядя Стёпа – бесспорно, самый популярный. Но мало кто знает, что прообразом Степана Степанова стал сам Сергей Владимирович. Он отличался высоким ростом и как-то раз, взглянув на себя в зеркало, «увидел» в отражении своего героя. Кстати, именно 188 см роста всю жизнь смущали поэта, это было чуть ли не единственным, из-за чего переживал классик.
Спустя время Михалков встретил практически полную копию своего дяди Степы. Он уже был известным писателем, имел множество наград и званий, его узнавали на улицах. Однажды, когда Михалков был за рулем своей машины, его остановил милиционер огромного роста и попросил документы. Постовой был настолько похож на книжного дядю Степу, что Сергей Владимирович просто не мог не разговориться с ним. Выяснилось, что служитель закона не только внешне, но и характером схож со знаменитым персонажем: добрый, улыбчивый, с открытым лицом, всегда готовый помочь, и к тому же – раньше служил во флоте и время от времени помогал пожарным.
Книжный Степан к тому моменту еще не сделал «карьеру» в милиции, он только окончил морскую службу. Но Михалков так вдохновился встречей, что книга «Дядя Степа – милиционер» вскоре появилась на прилавках всех книжных магазинов.
За образ доброго и надежного стража порядка Михалкову были особенно признательны в правоохранительных органах. Дядя Степа помог сформировать доверие советских граждан к милиции.
Но Сергей Владимирович издавал не только собственные произведения – он также много переводил. Одними из самых известных героев-«иностранцев» на страницах его книг стали три поросенка. Сюжет сказки восходит к британскому фольклору позапрошлого века. Различные версии «Трех поросят» встречаются во множестве английских и американских произведений, например, в знаменитых «Сказках дядюшки Римуса» Джоэля Харриса.
Три поросёнка. Художник Борис Тржмецкий
Когда Михалков написал свою версию истории о поросятах, они моментально стали любимцами детворы. Сказку ставили и обыгрывали не только на театральных подмостках, но и на утренниках в детских садах, школьных спектаклях и даже в ходе дворовых игр. Мало, кто из нас хоть раз в жизни не строил шалаш из веток и листьев, чтобы потом с визгом улепетывать от «серого волка».
Сергей Михалков создал море запоминающихся образов в детской литературе, стал автором сценариев к 29 мультфильмам и 16 кинокартинам, написал огромное количество стихотворений и около 200 басен. «Трезор», «Как старик корову продавал», «Праздник непослушания», «Кукушка и скворец» — персонажи сказок Михалкова всегда понятны детям, обладают яркими чертами характера и на собственных примерах показывают, что такое доброта, смелость, мудрость, взаимопомощь и предприимчивость. Поэтому книгам Сергея Владимировича рады в каждом доме. И по сей день в России ежегодно выходит более 1 млн экземпляров его произведений. Спасибо, маэстро!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.