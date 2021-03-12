Войти в историю: жизнь, творчество и персонажи Сергея Михалкова

В 2021 году отме­ча­ет­ся 108‑я годов­щи­на со дня рож­де­ния Сер­гея Михал­ко­ва. Поэт, писа­тель, дра­ма­тург, автор тек­стов к гим­нам СССР и Рос­сии – о Михал­ко­ве мож­но гово­рить и писать сут­ка­ми. При всех сво­их дости­же­ни­ях, награ­дах и рега­ли­ях народ­ную сла­ву мастер полу­чил бла­го­да­ря сво­им про­из­ве­де­ни­ям для детей. Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич дей­стви­тель­но мно­го писал и пере­во­дил для малы­шей. Его сти­хи и сказ­ки мож­но най­ти в каж­дом доме, в любой домаш­ней библиотеке.

Как тво­рил Сер­гей Михал­ков и поче­му герои его про­из­ве­де­ний момен­таль­но ста­но­ви­лись любим­ца­ми детво­ры – в сего­дняш­нем мате­ри­а­ле о леген­де оте­че­ствен­ной литературы.

В начале было слово

И сло­во это было на немец­ком. Михал­ко­вы были потом­ствен­ны­ми дво­ря­на­ми, и к малень­ко­му Сере­же с дет­ства была при­став­ле­на гувер­нант­ка. Эмма Розен­берг – так ее зва­ли – была нем­кой по про­ис­хож­де­нию и отли­ча­лась доволь­но кру­тым нра­вом. Дети ее поба­и­ва­лись и слу­ша­лись бес­пре­ко­слов­но. Настав­ни­цей Розен­берг была отмен­ной – Михал­ков осво­ил немец­кий язык одно­вре­мен­но с рус­ским и без тру­да читал Шил­ле­ра, Гете и дру­гих клас­си­ков в оригинале.

Сер­гей обо­жал эти уро­ки, хотя ему было непро­сто осво­ить про­из­но­ше­ние. Как гла­сит семей­ная леген­да, одна­жды няня слу­чай­но опро­ки­ну­ла коляс­ку с ним, и Михал­ков от испу­га начал заи­кать­ся. Эта осо­бен­ность достав­ля­ла боль­ше огор­че­ний Вла­ди­ми­ру Алек­сан­дро­ви­чу, отцу маль­чи­ка, чем само­му Сере­же. Окру­жа­ю­щие все­гда отме­ча­ли пора­зи­тель­ную само­уве­рен­ность и оба­я­ние буду­ще­го писа­те­ля – каза­лось, ничто не может поко­ле­бать его веру в себя.

Началь­ное обра­зо­ва­ние Михал­ков полу­чил дома, в под­мос­ков­ном поме­стье, а когда семья пере­еха­ла в Моск­ву, Сер­гей пошел сра­зу в 4 класс. Уме­ние оча­ро­вать кого угод­но при­го­ди­лось ему и в шко­ле – оно помог­ло нала­дить отно­ше­ния в новом кол­лек­ти­ве, хотя пона­ча­лу дети пыта­лись драз­нить Сере­жу из-за заи­ка­ния. Сего­дня это назва­ли бы раз­ви­тым эмо­ци­о­наль­ным интел­лек­том. Этот дар еще не раз сослу­жит Михал­ко­ву доб­рую службу.

Стихи, сказки и любимые персонажи

Когда сти­хо­тво­ре­ние Сер­гея «Доро­га» было опуб­ли­ко­ва­но в ростов­ском жур­на­ле «На подъ­еме», начи­на­ю­ще­му поэту было 15 лет. Но по-насто­я­ще­му извест­ным он стал после изда­ния в 1935 году леген­дар­ной поэ­мы «Дядя Сте­пы», кото­рый ста­ла клас­си­кой дет­ской литературы.

Дядя Стё­па. Худож­ник Юве­на­лий Коровин

Сре­ди пер­со­на­жей Михал­ко­ва, Дядя Стё­па – бес­спор­но, самый попу­ляр­ный. Но мало кто зна­ет, что про­об­ра­зом Сте­па­на Сте­па­но­ва стал сам Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич. Он отли­чал­ся высо­ким ростом и как-то раз, взгля­нув на себя в зер­ка­ло, «уви­дел» в отра­же­нии сво­е­го героя. Кста­ти, имен­но 188 см роста всю жизнь сму­ща­ли поэта, это было чуть ли не един­ствен­ным, из-за чего пере­жи­вал классик.

Спу­стя вре­мя Михал­ков встре­тил прак­ти­че­ски пол­ную копию сво­е­го дяди Сте­пы. Он уже был извест­ным писа­те­лем, имел мно­же­ство наград и зва­ний, его узна­ва­ли на ули­цах. Одна­жды, когда Михал­ков был за рулем сво­ей маши­ны, его оста­но­вил мили­ци­о­нер огром­но­го роста и попро­сил доку­мен­ты. Посто­вой был настоль­ко похож на книж­но­го дядю Сте­пу, что Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич про­сто не мог не раз­го­во­рить­ся с ним. Выяс­ни­лось, что слу­жи­тель зако­на не толь­ко внешне, но и харак­те­ром схож со зна­ме­ни­тым пер­со­на­жем: доб­рый, улыб­чи­вый, с откры­тым лицом, все­гда гото­вый помочь, и к тому же – рань­ше слу­жил во фло­те и вре­мя от вре­ме­ни помо­гал пожарным.

Книж­ный Сте­пан к тому момен­ту еще не сде­лал «карье­ру» в мили­ции, он толь­ко окон­чил мор­скую служ­бу. Но Михал­ков так вдох­но­вил­ся встре­чей, что кни­га «Дядя Сте­па – мили­ци­о­нер» вско­ре появи­лась на при­лав­ках всех книж­ных магазинов.

За образ доб­ро­го и надеж­но­го стра­жа поряд­ка Михал­ко­ву были осо­бен­но при­зна­тель­ны в пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нах. Дядя Сте­па помог сфор­ми­ро­вать дове­рие совет­ских граж­дан к милиции.

Но Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич изда­вал не толь­ко соб­ствен­ные про­из­ве­де­ния – он так­же мно­го пере­во­дил. Одни­ми из самых извест­ных героев-«иностранцев» на стра­ни­цах его книг ста­ли три поро­сен­ка. Сюжет сказ­ки вос­хо­дит к бри­тан­ско­му фольк­ло­ру поза­про­шло­го века. Раз­лич­ные вер­сии «Трех поро­сят» встре­ча­ют­ся во мно­же­стве англий­ских и аме­ри­кан­ских про­из­ве­де­ний, напри­мер, в зна­ме­ни­тых «Сказ­ках дядюш­ки Риму­са» Джо­э­ля Харриса.

Три поро­сён­ка. Худож­ник Борис Тржмецкий

Когда Михал­ков напи­сал свою вер­сию исто­рии о поро­ся­тах, они момен­таль­но ста­ли любим­ца­ми детво­ры. Сказ­ку ста­ви­ли и обыг­ры­ва­ли не толь­ко на теат­раль­ных под­мост­ках, но и на утрен­ни­ках в дет­ских садах, школь­ных спек­так­лях и даже в ходе дво­ро­вых игр. Мало, кто из нас хоть раз в жиз­ни не стро­ил шалаш из веток и листьев, что­бы потом с виз­гом уле­пе­ты­вать от «серо­го волка».

Сер­гей Михал­ков создал море запо­ми­на­ю­щих­ся обра­зов в дет­ской лите­ра­ту­ре, стал авто­ром сце­на­ри­ев к 29 мульт­филь­мам и 16 кино­кар­ти­нам, напи­сал огром­ное коли­че­ство сти­хо­тво­ре­ний и око­ло 200 басен. «Тре­з­ор», «Как ста­рик коро­ву про­да­вал», «Празд­ник непо­слу­ша­ния», «Кукуш­ка и скво­рец» — пер­со­на­жи ска­зок Михал­ко­ва все­гда понят­ны детям, обла­да­ют ярки­ми чер­та­ми харак­те­ра и на соб­ствен­ных при­ме­рах пока­зы­ва­ют, что такое доб­ро­та, сме­лость, муд­рость, вза­и­мо­по­мощь и пред­при­им­чи­вость. Поэто­му кни­гам Сер­гея Вла­ди­ми­ро­ви­ча рады в каж­дом доме. И по сей день в Рос­сии еже­год­но выхо­дит более 1 млн экзем­пля­ров его про­из­ве­де­ний. Спа­си­бо, маэстро!

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