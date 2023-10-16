В Минске завершились съёмки остросюжетного детектива «Последний из стаи», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ООО «Первая студия» по заказу телеканала НТВ. Расследование преступления приводит майора полиции Панфилова в родной город, где всё ещё живы призраки прошлого и живет «стая», не готовая его отпустить. Главную роль в картине исполнил Иван Оганесян.

Майор Панфилов (Иван Оганесян) и система, которой он служит, – понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на чёрное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнётся никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него – это стая, а стаи он ещё с юности ненавидит.

Новое расследование ведёт Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придётся: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также всё то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. И теперь у него появляется возможность отдать долги тем, кого он любил.

Светлана Антонова сыграла сотрудника правоохранительных органов и возлюбленную главного героя. Актриса рассказывает о своей героине: «Полковник Анна Романовская – очень целеустремленная женщина. Она долгое время работает в мужском коллективе и скрывает свои чувства и отношения. Достаточно замкнутая, она хранит и таит свою любовь к главному герою, потому что ее нельзя показывать при подчиненных. Она смелая, всегда готова прийти на выручку, обладает обостренным чувством справедливости. Именно это чувство сближает ее с главным героем, на протяжении всей истории они пытаются бороться за правду».

Режиссер Сергей Гиргель поделился, что атмосфера в коллективе была творческой и импровизация на площадке только приветствовалась, конечно, в рамках обозначенного в сценарии направления. Режиссер поясняет: «Иначе производственный марафон из 12 серий пройти очень сложно. Элемент живого творчества поддерживали в каждом герое. Это же прекрасно, когда звучит «а давай так…» и желание сделать еще лучше, еще выразительнее подхватывается всеми участниками творческого процесса. Особенно «горел» желанием сделать изображение еще более красочным постановщик трюков Саша Ситник. Временами горел в прямом смысле этого слова… но, конечно же, все в рамках техники безопасности».

У Светланы Антоновой остались самые теплые впечатления от работы на съемочной площадке проекта: «Минск – один из любимых моих городов, первые мои пост-студенческие работы снимались в Беларуси. И первый мой серьезный опыт в кино был в Минске. Поэтому он для меня всегда любимый город, любимые люди. Со многими членами съемочной группы я уже работала, поэтому это во многом было возвращение к родным людям, поэтому впечатления от съемок самые-самые чудесные».

«Жанр нашей истории мы изначально определили не как боевик в чистом виде, а остросюжетную драму. Преступления совершаются не только в поле уголовного кодекса. Герои наши нарушают границы морали в первую очередь. Ну и наказание несут не по УК, а по законам кармы, судьбы ну или бумеранга, если угодно. Драму в нашей истории мы не скрывали. Делали ее выразительной и рельефной. По истории в наше время происходит развязка драматической ситуации, которая началась еще четверть века назад, когда герои были молоды», – рассказал режиссёр проекта Сергей Гиргель.

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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