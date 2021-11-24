«Ледяной драйв», «Не дыши 2», «После. Глава 3»: KION предоставит скидки на покупку фильмов к черной пятнице.

Онлайн-кинотеатр KION предоставит скидки на покупку фильмов от крупных мейджоров, акция приурочена к черной пятнице. Подписчики KION смогут воспользоваться предложением и приобрести популярные киноновинки с большими скидками до 28 ноября включительно. В общей сложности в акции участвуют более 150 популярных кинокартин.

По условиям акции, в этот период подписчикам возможно будет приобрести фильмы крупнейших мейджоров. Это зарубежные блокбастеры, мелодрамы, триллеры и фантастика: киновселенная Marvel, серии фантастических фильмов, новинки кинопроката и другие. Размер скидок варьируется от 30 до 90%.

Среди самых ярких проектов, которые участвуют в акции, представлены следующие:

— Романтическая мелодрама «После. Глава 3». Новая часть экранизации романов Анны Тодд рассказывает о необычных приключениях влюбленной парочки, Тесс и Хардина. Отношения героев проходят испытание, Тесс вынуждена делать выбор — построение карьеры в большом издательстве или переезд в Лондон с бунтарем Хардином;

— Драматический триллер «Не дыши 2». В сиквеле клаустрофобного триллера 2015 года зрители вновь встретятся с харизматичным героем Стивена Лэнга, который попадает в неприятности. Старик, привыкший к своему жилищу, теряет его и оказывается в новом для себя окружении. В этих условиях он должен противостоять бандитам, которые похитили его дочь Феникс.

— Триллер «Ледяной драйв», действия которого происходят на севере Канады. Ненадёжный апрельский лёд, вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности озера возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков — только они могут спасти людей, оказавшихся в обрушившейся алмазной шахте. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни снежная буря не сравнятся с испытаниями, которые ждут водителей впереди.

Полный перечень фильмов, на которые распространяется акция, представлен на сайте кинотеатра.

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