Российская премьера «Летом асфальт теплый» пройдет на фестивале «Короче»

Премьера нового фильма киностудии «Ленфильм» - «Летом асфальт теплый» состоится в Калининграде на кинофестивале «Короче», который пройдет с 15 по 20 августа. Фильм вошел в новую секцию дебютных полнометражных картин. Всего в секции представлено восемь работ.

«Летом асфальт теплый» - семейная драма об отношениях между матерью и дочерью. Что со мной не так? Почему мама меня бросила? Почему мы не знакомы? Это далеко не все вопросы, которые семнадцатилетняя Даша задает себе и миру. В поисках ответов девушка сбегает от отца и оказывается рядом с матерью – той женщиной, которая разучилась ее, Дашу, любить…

Сценарист Наргиз Багирзаде и режиссер Ирина Бас – выпускницы ВГИКа, их творческое сотрудничество началось с короткого метра «Бывшие». Багирзаде и Бас работали над сценарием «Летом асфальт теплый» и искали финансирование три года, пока сценарий не попал на «Ленфильм».

«Сценарий очень эмоциональный, искренний и чувственный. Таким будет и кино. Важно, что «Летом асфальт теплый» соответствует дебютному вектору развития «Ленфильма». У Иры Бас есть сериальный опыт, но в большом кино она еще не работала» – говорит о проекте главный редактор «Ленфильма» Андрей Апостолов.

Съемки фильма проходили в городе Кировск Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге: в ЛЭТИ, на заводе имени Степана Разина, Новой Сцене Александринского театра, Севкабель-порте и других локациях нашего города.

Для режиссера Ирины Бас — это дебют. В ее фильмографии короткометражные фильмы: в альманахе «Шестнадцать+» для KION - «Неславянка» и «Лети», работы, снятые по результатам побед и участия в питчингах - «Бывшие», «Конфуз», новелла в альманахе Disney «Счастье — это… Часть 2». Также Ирина сняла 10 серий проекта «Фемида видит». Мы поговорили с Ириной и узнали, как проходили съемки ее дебюта:

- Это Ваш первый полный метр. Ранее Вы говорили, что работали над сценарием вместе со сценаристом и искали финансирование 2 года. Чем Вас зацепила эта идея?

– Сложно сказать, это почти как отвечать на вопрос «за что любишь»? Конечно, я очень хотела реализовать эту историю. Чем зацепила, почему – об этом не думала, но, вероятно, это повод для рефлексии и осмысления в будущем.

- Как вы познакомились со сценаристом фильма?

– Когда-то наша общая знакомая – оператор Катя Орловская рекомендовала и прислала почитать рассказы Наргиз – у нее тогда как раз вышел сборник. И как-то они в меня очень попали, знаете, такое бывает, читаешь и сразу то самое «дзинь» и ощущение, что мое. Наргиз оказалась не только писательницей, но и сценаристкой, и тоже выпускницей ВГИКа. Общие точки быстро нашлись, она показала мне сценарий короткого метра «Бывшие», я взялась его снять. Дальше была победа «Бывших» в питчинге Potential, гранд на реализацию проекта, съемки, еще один короткий метр уже для альманаха KION «Шестнадцать +», разработка сценария «ЛАТ» и длительный путь к его реализации, но самое главное – с совместной работы началась и наша дружба.

- Ранее вы делали сериалы. Насколько чувствуется разница в производстве между сериалом и фильмом?

– Здесь все индивидуально. Сейчас многие компании стараются делать «киносериалы» и подходят к производству серии, как к отдельному полнометражному фильму. Все зависит от статуса проекта и условий. Разница, которую почувствовала именно я – это выработка и график. В производстве ЛАТ у нас было значительно больше времени для творчества, в чем большая заслуга студии Ленфильм. Это, конечно, не было просто, но творческой группе давали возможности.

- Как проходил кастинг?

– С Машей Мацель я познакомилась еще три года назад, когда она училась на первом курсе ВГИК. Я собиралась снимать тизер ЛАТ, проводила кастинг, посмотрела на тот момент всех студенток театральных ВУЗов. И вот на пробы пришла Маша и сразу стало понятно – она. Мы сняли тизер, занялись поиском финансирования и снова увиделись спустя два года, после успешного питчинга в авторском конкурсе.

С Викторией Исаковой мы познакомились на совместной встрече с Машей Мацель – обсудили и попробовали центральную для наших героинь сцену. Виктория, конечно, обладает уникальным обаянием и харизмой. И что еще важнее она добавила образу Лены – матери героини неоднозначности, сделала ее и глубже, и сложнее, а в каких-то моментах человечнее, теплее и это было очень интересно. Я рада, что удалось поработать вместе и в целом этому тандему Мацель-Исакова.

Остальных артистов искали, пробовали, у нас был большой и длительный каст. Маша Некрасова вела московский, Катя Третьяк питерский, работа в какой-то момент шла почти одновременно в двух городах, мне приходилось постоянно ездить на пробы из одного в другой. По итогу у нас собралась внушительная актерская база. В общем работа была большой и, на мой взгляд, результативной.

- Как проходил поиск локаций? Вы говорили, что старались показать нетипичный Петербург. Получилось ли у Вас выполнить поставленную перед собой цель?

– Мы старались сочетать современные и исторические объекты, отдавая при этом приоритет первым. От истории в Петербурге – никуда, но мы стремились дополнить ее современными локациями и в какой-то степени уйти от туристической открыточности города. Локации искали долго, у нас были референсы для каждого объекта, так что выбор всегда был осмысленным.

В поиске мест для съемок участвовала вся группа. Много предлагал локейшен-менеджер Андрей Шураев-Горский, оператор-постановщик Саша Демьяненко, Маша Поникарова – художница-постановщица, администрация, продюсеры. Мы использовали все возможные способы поиска – через соцсети, базы, знакомых, авито, сами много ходили и ездили, и так утвердили не один объект. Конечно, это отнимало много времени в подготовке, если учесть, что сценарий по объектам довольно дробный – очень много времени.

Насколько замысел с нетипичным Петербургом получился – это хороший вопрос, ответить на него объективно смогут, думаю, только зрители.

- Массовые сцены дело утомительное, но интересное? Как Вы готовились к сцене в клубе, вы впервые командовали таким количеством массовки? Сложно ли было организовать ее?

– Практически ко всем сценам у нас были прешуты, в том числе и к сцене в клубе, так что мы зашли в нее подготовленными. Да, 200 человек массовки и огромный объект – это сложно и к смене в клубе мы готовились особым образом. В локации, где мы выбрали снимать тусовку, за несколько недель до нашей смены проходил техно-фестиваль. Конечно, мы не могли такое пропустить. Саша Демьяненко – оператор-постановщик взял фотокамеру, мы подготовили девушку-дублера, похожую на Машу Мацель, одели ее в костюм и отправились на фест. Кадры, которые мы там сняли не вошли в итоге в фильм и это случилось больше по техническим причинам, но такой опыт оказался очень полезен для разработки нашего клуба.

По отснятому материалу мы собирались отдельно с бригадирами АМС Костей Гавриловым и Катей Манаевой, с художницей по костюмам – Таней Шаповаловой, художницей по гриму Машей Никитиной, ассистентом по реквизиту Володей Санниковым. Это были такие дополнительные мини-читки для цехов по конкретной смене, где мы обсуждали образы массовки, весь реквизит, грим, костюмы по точным примерам. Что-то, какие-то луки я даже просила повторить. Ребята детально прорабатывали каждый образ. И здесь, конечно, была такая огромная и слаженная командная работа, потому что по факту – по массовке все вовлеченные цеха очень сильно друг от друга зависели. Одни подведут – у других тоже не сложится. Либо у всех победа, либо у всех провал. И у нас в команде все это прекрасно понимали.

На самой смене с таким количеством АМС (актеров массовых сцен) сложно, но возможно справиться в том случае, если в режиссерской группе сработанная и хорошая команда из второго режиссера и бригадиров. И на ЛАТ было именно так. С Жанной Зайцевой – вторым на площадке и планировщицей, Костей, Катей, Юрой – бригадирами, было спокойно.

– Снимать на вокзале и тем более в поезде - задача не простая, расскажите об этих съемках? Как реагировали люди ведь как мы поняли - съемка была живая?

– Да, съемка была документальной, живой. Мы изучили расписание поездов на Ладожском вокзале, несколько раз побывали в локации, сделали прешуты, определились с кадрами, подготовили АМС на случай, если все-таки будет недостаточно людно и спланировали этот день. Надо сказать, что в пути героини мы не наврали – поезда из Мурманска действительно приходят на Ладожский вокзал – так что в этом тоже есть элемент документальности.

В подготовке и на съемках нам, конечно, очень помог документальный опыт оператора-постановщика ЛАТ - Саши Демьяненко. На вокзале действительно оказались толпы в этот день – все как мы хотели, но снимать такой неконтролируемый поток, конечно, непросто. Оператор-постановщик лавировал с камерой в толпе и вел Машу, так что все получалось очень быстро. С прохожими нам в этот день, можно сказать, повезло – люди не влипали взглядами в камеру и в целом реагировали очень спокойно. Только один раз случилась внезапная заминка – Машу Мацель прямо остановили и не давали пройти, как потом оказалось – просто автограф очень хотели.

В этот день нам очень помогло то, что съемочная группа была очень мобильной. И хвала профессионализму всех участвовавших, несмотря на жару, толпы, вокзал и сложный график, команда быстро и готовилась к съемке, и перемещалась по локации. Без этого наши «документальные» смены были просто невозможны.

- Ваше отношение к фестивалю? Это ваш первый фестиваль в карьере?

- Я, конечно, очень рада этой новости. Первый публичный показ – огромное событие и тот факт, что он пройдет на «Короче» — это отлично! Фестиваль, думаю, не нуждается в представлении. Для меня это не первый фестиваль – я уже участвовала в российских и международных смотрах со своими короткими метрами. Но совершенно точно этот раз будет особенным!

– Что следует ожидать зрителю от фильма?

- Конечно же эмоциональной и яркой истории!

Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.

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